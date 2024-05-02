О нас

Еще один азербайджанский спортсмен завоевал медаль на "Кубке президента-2024"

Еще один азербайджанский спортсмен завоевал медаль на "Кубке президента-2024" Еще один азербайджанский спортсмен Нурлан Пашаев завоевал медаль в международной регате по академической гребле "Кубок президента-2024", посвященной 101-ой годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Индивидуальные
2 мая 2024 г. 18:02
Еще один азербайджанский спортсмен завоевал медаль на Кубке президента-2024

Еще один азербайджанский спортсмен Нурлан Пашаев завоевал медаль в международной регате по академической гребле "Кубок президента-2024", посвященной 101-ой годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает освещающий соревнования в Мингячевире сотрудник Report, спортсмен завоевал серебряную медаль в соревнованиях по академической гребле среди спортсменов 2006-2007 года рождения.

Пашаев стал вторым в соревнованиях на дистанции 1500 метров.

Ранее представители Азербайджана Алимурад Гаджизаде и Амиль Рамазанов завоевали золотую и бронзовую медали.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın daha bir idmançısı “Prezident Kuboku 2024” beynəlxalq reqatasında medal qazanıb

Самое важное

Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
1 мая 2024 г. 10:22
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
29 апреля 2024 г. 00:57
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2024 г. 01:00
Завершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
ФотоЗавершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
26 апреля 2024 г. 19:22
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
25 апреля 2024 г. 21:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi