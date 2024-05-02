Еще один азербайджанский спортсмен завоевал медаль на "Кубке президента-2024"

Еще один азербайджанский спортсмен завоевал медаль на "Кубке президента-2024"

Еще один азербайджанский спортсмен Нурлан Пашаев завоевал медаль в международной регате по академической гребле "Кубок президента-2024", посвященной 101-ой годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

https://static.report.az/photo/c01a034a-3d06-31ee-95b5-4f20d8d4334a.jpg https://static.report.az/photo/c01a034a-3d06-31ee-95b5-4f20d8d4334a.jpg

Еще один азербайджанский спортсмен Нурлан Пашаев завоевал медаль в международной регате по академической гребле "Кубок президента-2024", посвященной 101-ой годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Как сообщает освещающий соревнования в Мингячевире сотрудник Report, спортсмен завоевал серебряную медаль в соревнованиях по академической гребле среди спортсменов 2006-2007 года рождения. Пашаев стал вторым в соревнованиях на дистанции 1500 метров. Ранее представители Азербайджана Алимурад Гаджизаде и Амиль Рамазанов завоевали золотую и бронзовую медали. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram