Сегодня еще 4 азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу на Гран-при в Португалии

Сегодня еще 4 азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу на Гран-при в Португалии

Сегодня еще 4 азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу на Гран-при в португальском городе Одивелаш.

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Сегодня еще 4 азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу на Гран-при в португальском городе Одивелаш. Как сообщает Report, в соревнованиях примут участие Рашид Мамедалиев, Нурлан Османов, Зелим Тчкаев и Саид Моллаи. 73 кг Рашид Мамедалиев - Хончхоль Кан (Южная Корея) Нурлан Османов - Реда Седдуки (Франция) 81 кг Саид Моллаи - Адриан Гандия (Пуэрто-Рико) / Лачлан Морхед (Великобритания) Зелим Тчкаев - Хорхе Перес (Чили) / Аурелиен Бонферрони (Швейцария) Отметим, что вчера Туран Байрамов (60 кг) и Кямран Сулейманов (66 кг) завоевали бронзу, Яшар Наджафов (66 кг) – серебро. Сборная Азербайджана на Гран-при представлена 16 дзюдоистами. Подпишитесь на наш Telegram канал