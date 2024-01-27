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Сегодня еще 4 азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу на Гран-при в Португалии

Сегодня еще 4 азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу на Гран-при в Португалии Сегодня еще 4 азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу на Гран-при в португальском городе Одивелаш.
Индивидуальные
27 января 2024 г. 10:10
Сегодня еще 4 азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу на Гран-при в Португалии

Сегодня еще 4 азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу на Гран-при в португальском городе Одивелаш.

Как сообщает Report, в соревнованиях примут участие Рашид Мамедалиев, Нурлан Османов, Зелим Тчкаев и Саид Моллаи.

73 кг

Рашид Мамедалиев - Хончхоль Кан (Южная Корея)

Нурлан Османов - Реда Седдуки (Франция)

81 кг

Саид Моллаи - Адриан Гандия (Пуэрто-Рико) / Лачлан Морхед (Великобритания)

Зелим Тчкаев - Хорхе Перес (Чили) / Аурелиен Бонферрони (Швейцария)

Отметим, что вчера Туран Байрамов (60 кг) и Кямран Сулейманов (66 кг) завоевали бронзу, Яшар Наджафов (66 кг) – серебро. Сборная Азербайджана на Гран-при представлена 16 дзюдоистами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın daha 4 cüdoçusu Qran-pridə mübarizəyə başlayır

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