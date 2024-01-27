Сегодня еще 4 азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу на Гран-при в Португалии

Сегодня еще 4 азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу на Гран-при в португальском городе Одивелаш.
Как сообщает Report, в соревнованиях примут участие Рашид Мамедалиев, Нурлан Османов, Зелим Тчкаев и Саид Моллаи.
73 кг
Рашид Мамедалиев - Хончхоль Кан (Южная Корея)
Нурлан Османов - Реда Седдуки (Франция)
81 кг
Саид Моллаи - Адриан Гандия (Пуэрто-Рико) / Лачлан Морхед (Великобритания)
Зелим Тчкаев - Хорхе Перес (Чили) / Аурелиен Бонферрони (Швейцария)
Отметим, что вчера Туран Байрамов (60 кг) и Кямран Сулейманов (66 кг) завоевали бронзу, Яшар Наджафов (66 кг) – серебро. Сборная Азербайджана на Гран-при представлена 16 дзюдоистами.