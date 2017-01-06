Сборной Азербайджана предложили пригласить проживающую в России грузинскую дзюдоистку

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Сборной Азербайджана было предложено пригласить в состав команды российскую дзюдоистку Ксению Тугуши.

Об этом Report сообщил наш соотечественник, ответственный за развитие дзюдо в Северо-западном федеральном округе соседней страны Эльман Гурбанов.

Он заявил о проведении переговоров для трансфера его воспитанницы, 23-летней спортсменки: "Тугуши по национальности грузинка. Она впервые стала бронзовой призершей чемпионата России в весовой категории 48 кг, затем становилась серебряной и бронзовой призершей кубка России среди молодежи, выступала в Европейском кубке. Я знаю, что в Азербайджане ощущается необходимость в дзюдоистках. Для оказания помощи своей стране, я предложил свою воспитанницу Ксению. В настоящий момент ведутся переговоры с Федерацией дзюдо Азербайджана. Если получится, я привезу ее в Баку".

Отметим, что Эльман Гурбанов сейчас находится в Баку в связи с семинаром, организованным Международной федерацией дзюдо для судей и тренеров.