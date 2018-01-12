Президент Международной федерации дзюдо: В Баку мы успешно организуем чемпионат мира - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер решил до организуемого в Баку чемпионата мира давать интервью в новом формате.

По информации Report, 60-летний функционер ответил на 5 вопросов...

- Каковы будут Ваши цели в 2018 году?

- В первую очередь, я хотел бы пожелать мировому сообществу дзюдо здоровья и множества достижений в 2018 году. В этом году мы консолидируем нынешние проекты. Кроме того, мы намерены расширить деятельность в социальных сетях, улучшить IT-платформу, внимательно следить за изменениями в правилах в отношении судейства, правильно отнестись к классификационным соревнованиям Токийских летний олимпийских игр в 2020 году, успешно провести чемпионат мира в Баку и в целом соревнования во Всемирном туре дзюдо. Также надеемся создать электронную образовательную платформу для всех дзюдоистов. Это позволит им завершить образование во время спортивной карьеры. Мы категорически настроены на увеличение пропаганды в СМИ и лучшее оценивание в "10-ке" современных видов спорта в социальных сетях. Сейчас в этом списке мы на 8 месте.

- Может ли дзюдо помочь в создании лучшего общественного строя?

- У дзюдо есть неоспоримые ценности. Нам остается только мобилизовать силы, чтобы продвигать эти ценности в сообществе дзюдо и в целом в обществе на всех уровнях.

- Что бы Вы хотели сказать молодым дзюдоистам, желающим стать чемпионами мира?

- Чемпион мира – большое достижение. Естественно, для этого нужны большая работа, жертвы, верность, показывать результаты, а также школьное образование. По моему мнению, две формы образования не могут быть разделимы. Вместе с тем, я думаю, многие из занимающихся дзюдо способны добиться истинного чемпионства. Я уверен, что миллионы молодых в нашем виде спорта смогут стать в жизни чемпионами.

- Как по-вашему, кто может стать сюрпризом этого сезона?

- Сейчас в дзюдо есть ряд чемпионов и ценных спортсменов. Говорить, кто будет дзюдоистом сезона сейчас было бы несправедливо. Но каждому усердно трудящемуся и продвигающему ценности дзюдо я желаю добиться желаемого.

- За год Вы наблюдаете за большим количеством соревнований. Какие чувства Вы испытываете, наблюдая за дзюдо на аренах?

- Полный зрителями зал всегда говорит о том, как оценивается соревнование. Кроме того, за счет синергии между воодушевлением спортсменов и болельщиков создается непередаваемая атмосфера. Место истинного взаимного сотрудничества имеет совершенно иную взаимосвязь с чувством соперничества. Я считаю, что это положительно влияет на выступление спортсменов во время соревнования.