О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пекин-2022: Азер Алиев посетил деревню атлетов

Пекин-2022: Азер Алиев посетил деревню атлетов Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана (НОК) Азер Алиев, находящийся с визитом в Китае в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине, посетил деревню атлетов.
Индивидуальные
5 февраля 2022 г. 16:45
Пекин-2022: Азер Алиев посетил деревню атлетов

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана (НОК) Азер Алиев, находящийся с визитом в Китае в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине, посетил деревню атлетов.

Как сообщает Report, во время визита А.Алиев ознакомился с условиями пребывания спортсменов.

Отметим, что на Олимпиаде в Пекине Азербайджан представляют фигуристы Владимир Литвинцев и Екатерина Рябова. Литвинцев выйдет на лед 8 и 10 февраля. А 15 и 17 февраля свое мастерство продемонстрирует Е.Рябова. Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоPekin-2022: Azər Əliyev atletlər kəndini ziyarət edib

Экслюзивные новости

Комиссар ЕС: Консультативный совет ЮГК позволяет обсудить увеличение поставок газа в Европу
Комиссар ЕС: Консультативный совет ЮГК позволяет обсудить увеличение поставок газа в Европу
5 февраля 2022 г. 13:00
Министр: Румынские компании заинтересованы в более значительном присутствии на азербайджанском рынке
Министр: Румынские компании заинтересованы в более значительном присутствии на азербайджанском рынке
5 февраля 2022 г. 12:32
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
Masdar назвал дату завершения строительства солнечной электростанции в Аляте
Masdar назвал дату завершения строительства солнечной электростанции в Аляте
5 февраля 2022 г. 11:17
Masdar заинтересована в расширении своего присутствия в Азербайджане
Masdar заинтересована в расширении своего присутствия в Азербайджане
5 февраля 2022 г. 10:42
Госкомитет прокомментировал поправки в закон О свободе вероисповедания
Госкомитет прокомментировал поправки в закон "О свободе вероисповедания"
4 февраля 2022 г. 18:01
Министр энергетики: Румыния предложила включить BRUA в планы расширения ЮГК
Министр энергетики: Румыния предложила включить BRUA в планы расширения ЮГК
4 февраля 2022 г. 16:49
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
4 февраля 2022 г. 12:26
ICGB: Нет оснований для продления срока завершения строительства интерконнектора
ICGB: Нет оснований для продления срока завершения строительства интерконнектора
3 февраля 2022 г. 17:28
Замминистра: В будущем ожидаются новые спутниковые проекты
Замминистра: В будущем ожидаются новые спутниковые проекты
3 февраля 2022 г. 17:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi