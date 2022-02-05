Пекин-2022: Азер Алиев посетил деревню атлетов

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана (НОК) Азер Алиев, находящийся с визитом в Китае в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине, посетил деревню атлетов.

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана (НОК) Азер Алиев, находящийся с визитом в Китае в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине, посетил деревню атлетов.

Как сообщает Report, во время визита А.Алиев ознакомился с условиями пребывания спортсменов.

Отметим, что на Олимпиаде в Пекине Азербайджан представляют фигуристы Владимир Литвинцев и Екатерина Рябова. Литвинцев выйдет на лед 8 и 10 февраля. А 15 и 17 февраля свое мастерство продемонстрирует Е.Рябова. Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.