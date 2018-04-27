На чемпионате Европы Хидаят Гейдаров завоевал серебряную медаль - ОБНОВЛЕНО-2

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ На чемпионате Европы в Тель-Авиве азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров завоевал серебряную медаль.

Как сообщает Report, в финале в весовой категории 73 кг азербайджанский спортсмен проиграл армянину Фердинанду Карапетяну.

Отметим, что это - первая медаль Азербайджана на чемпионате.

***18:56

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ На проходящем в Тель-Авиве чемпионате Европы азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров вышел в финал.

Как сообщает Report, в полуфинале 21-летний спортсмен одержал победу над белорусом Вадимом Шока.

В финале он встретится с армянским спортсменом Фердинандом Карапетяном.

Хотя в той же весовой категории Рустам Оруджев и начал встречу с победы над Ионом Наку (Молдова), в 1/8 финала он проиграл украинцу Артему Хомула.

Отметим, что в первый день соревнований ни один из азербайджанских дзюдоистов (3 мужчин, 6 женщин) не смог попасть в число призеров. В весовой категории 66 кг Орхан Сафаров занял 5-е, а Ниджат Шихализаде - 7-е место. Другие члены сборной приостановили борьбу, проиграв на первой же встрече.

***15:18

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ На чемпионате Европы в Тель-Авиве азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров прошел в полуфинал.

Как сообщает Report, 21-летний спортсмен начал борьбу с 1/16 финала.

Гейдаров одержал победу над украинцем Дмитрием Канивецем, швейцарцем Нильсом Стампом и Акилем Гъяковым из Косово.

Соперником Гейдарова в полуфинале будет белорус Вадим Шока.

Хотя выступающий в той же весовой категории Рустам Оруджев начал борьбу с победы над Ионом Наку из Молдовы, в 1/8 финала он приостановил борьбу, проиграв украинцу Артему Хомуле.

Чемпионат Европы

27 апреля

73 кг

1/8 финала. Рустам Оруджев - Артем Хомула (Украина)

1/16 финала. Рустам Оруджев - Ион Наку (Молдова)

1/4 финала. Хидаят Гейдаров - Акил Гъякова (Косово)

1/8 финала. Хидаят Гейдаров - Нильс Стамп (Швейцария)

1/16 финала. Хидаят Гейдаров - Дмитрий Канивец (Украина).

Отметим, что в первый день соревнований ни один из азербайджанских дзюдоистов (3 мужчин, 6 женщин) не смог попасть в число призеров. В весовой категории 66 кг Орхан Сафаров занял 5-е, а Ниджат Шихализаде - 7-е место. Другие члены сборной приостановили борьбу, проиграв на первой же встрече.