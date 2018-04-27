На чемпионате Европы Хидаят Гейдаров завоевал серебряную медаль - ОБНОВЛЕНО-2

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ На чемпионате Европы в Тель-Авиве азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров завоевал серебряную медаль.
Как сообщает Report, в финале в весовой категории 73 кг азербайджанский спортсмен проиграл армянину Фердинанду Карапетяну.
Отметим, что это - первая медаль Азербайджана на чемпионате.
***18:56
Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ На проходящем в Тель-Авиве чемпионате Европы азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров вышел в финал.
Как сообщает Report, в полуфинале 21-летний спортсмен одержал победу над белорусом Вадимом Шока.
В финале он встретится с армянским спортсменом Фердинандом Карапетяном.
Хотя в той же весовой категории Рустам Оруджев и начал встречу с победы над Ионом Наку (Молдова), в 1/8 финала он проиграл украинцу Артему Хомула.
Отметим, что в первый день соревнований ни один из азербайджанских дзюдоистов (3 мужчин, 6 женщин) не смог попасть в число призеров. В весовой категории 66 кг Орхан Сафаров занял 5-е, а Ниджат Шихализаде - 7-е место. Другие члены сборной приостановили борьбу, проиграв на первой же встрече.
***15:18
Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ На чемпионате Европы в Тель-Авиве азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров прошел в полуфинал.
Как сообщает Report, 21-летний спортсмен начал борьбу с 1/16 финала.
Гейдаров одержал победу над украинцем Дмитрием Канивецем, швейцарцем Нильсом Стампом и Акилем Гъяковым из Косово.
Соперником Гейдарова в полуфинале будет белорус Вадим Шока.
Хотя выступающий в той же весовой категории Рустам Оруджев начал борьбу с победы над Ионом Наку из Молдовы, в 1/8 финала он приостановил борьбу, проиграв украинцу Артему Хомуле.
Чемпионат Европы
27 апреля
73 кг
1/8 финала. Рустам Оруджев - Артем Хомула (Украина)
1/16 финала. Рустам Оруджев - Ион Наку (Молдова)
1/4 финала. Хидаят Гейдаров - Акил Гъякова (Косово)
1/8 финала. Хидаят Гейдаров - Нильс Стамп (Швейцария)
1/16 финала. Хидаят Гейдаров - Дмитрий Канивец (Украина).
Отметим, что в первый день соревнований ни один из азербайджанских дзюдоистов (3 мужчин, 6 женщин) не смог попасть в число призеров. В весовой категории 66 кг Орхан Сафаров занял 5-е, а Ниджат Шихализаде - 7-е место. Другие члены сборной приостановили борьбу, проиграв на первой же встрече.
Şamo QuliyevАвтор новости
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