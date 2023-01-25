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МОК назвал условия допуска российских спортсменов к соревнованиям

МОК назвал условия допуска российских спортсменов к соревнованиям Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до соревнований.
Индивидуальные
25 января 2023 г. 23:51
МОК назвал условия допуска российских спортсменов к соревнованиям

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до соревнований.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МОК.

"Спортсмены будут участвовать в соревнованиях как "нейтральные спортсмены" и никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране. Только спортсмены, полностью соблюдающие Олимпийскую хартию, могут участвовать в соревнованиях. Это означает, что, во-первых, соревноваться могут только те, кто не выступает против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине, во-вторых, только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в случае несоблюдения спортсменом каких-либо критериев допуска или строгих условий участия международные федерации или соответствующий организатор спортивных мероприятий должны немедленно снять его с соревнований, отстранить от дальнейших состязаний и сообщить об этом инциденте в МОК для принятия дальнейших мер.

"Ни одному спортсмену нельзя препятствовать участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта. Что касается спортсменов с российскими или белорусскими паспортами, подавляющее большинство участников исполнительного комитета высказали следующее: нужно уважать права всех спортсменов на обращение без какой-либо дискриминации в соответствии с Олимпийской хартией. Правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в соревнованиях, а какие нет", - говорится в заявлении пресс-службы МОК.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya idmançılarının beynəlxalq yarışlara buraxılması üçün şərtlər açıqlanıb

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