Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе

    Министр: Азербайджан - надежный партнер международных спортивных организаций

    Индивидуальные
    • 08 октября, 2025
    • 21:52
    Министр: Азербайджан - надежный партнер международных спортивных организаций

    Организация крупных соревнований в Азербайджане демонстрирует, что наша страна является надежным партнером международных спортивных организаций.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов в своем выступлении в новом телевизионном проекте Baku TV "Оставайся в спорте".

    "До сих пор крупные и престижные соревнования проводились в Баку. На этот раз мы организовали их за пределами столицы. В регионах для этого есть необходимые условия и инфраструктура. Некоторые из прежних спортивных сооружений были отремонтированы, в Гяндже и Евлахе были построены и введены в эксплуатацию новые комплексы. Безусловно, проведение крупных соревнований в регионах имеет определенные трудности. Но мы с этим справились без привлечения иностранных специалистов, мобилизуя собственные возможности, потому что у нас достаточно опыта в данной области", - подчеркнул министр.

    Он рассказал о будущих спортивных проектах в стране:

    "Баку объявлен мировой спортивной столицей на 2026 год. И это не случайно, потому что президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание развитию спортивной отрасли в стране. Спорт занимает одно из важных мест в политике нашего государства. До сих пор мы принимали один престижный турнир за другим. В 2026 году мы также будем принимать чемпионаты Европы и мира, "Формулу 1" и другие турниры. Организация крупных соревнований в Азербайджане демонстрирует, что страна является надежным партнером международных спортивных организаций".

    Отметим, что сборная Азербайджана завершила III Игры СНГ на втором месте со 184 медалями (33 золотых, 56 серебряных, 95 бронзовых).

    Фарид Гаибов Министерство молодежи и спорта Азербайджан
    Nazir: Böyük yarışların təşkili Azərbaycanın beynəlxalq idman qurumlarının etibarlı tərəfdaşı olmasının göstəricisidir

    Последние новости

    22:14

    Великобритания осудила оккупацию грузинских территорий

    Другие страны
    21:52

    Сенат США вновь не принял законопроекты о финансировании правительства

    Другие страны
    21:52

    Министр: Азербайджан - надежный партнер международных спортивных организаций

    Индивидуальные
    21:38

    Глава Госслужбы: Египет не предлагал ХАМАС сдать оружие

    Другие страны
    21:29

    В ООН призвали к диалогу в связи с протестами на Мадагаскаре

    Другие страны
    21:27

    В Иране освобожден подозреваемый в шпионаже гражданин Франции

    В регионе
    21:18

    Фарид Гаибов высоко оценил выступление азербайджанских спортсменов на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    21:08
    Видео

    Ильхам Алиев поблагодарил братские страны за поддержку в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура

    Внешняя политика
    21:04

    Путин и Рахмон провели неформальную встречу в Душанбе

    В регионе
    Лента новостей