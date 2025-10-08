Министр: Азербайджан - надежный партнер международных спортивных организаций

Организация крупных соревнований в Азербайджане демонстрирует, что наша страна является надежным партнером международных спортивных организаций.

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов в своем выступлении в новом телевизионном проекте Baku TV "Оставайся в спорте".

"До сих пор крупные и престижные соревнования проводились в Баку. На этот раз мы организовали их за пределами столицы. В регионах для этого есть необходимые условия и инфраструктура. Некоторые из прежних спортивных сооружений были отремонтированы, в Гяндже и Евлахе были построены и введены в эксплуатацию новые комплексы. Безусловно, проведение крупных соревнований в регионах имеет определенные трудности. Но мы с этим справились без привлечения иностранных специалистов, мобилизуя собственные возможности, потому что у нас достаточно опыта в данной области", - подчеркнул министр.

Он рассказал о будущих спортивных проектах в стране:

"Баку объявлен мировой спортивной столицей на 2026 год. И это не случайно, потому что президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание развитию спортивной отрасли в стране. Спорт занимает одно из важных мест в политике нашего государства. До сих пор мы принимали один престижный турнир за другим. В 2026 году мы также будем принимать чемпионаты Европы и мира, "Формулу 1" и другие турниры. Организация крупных соревнований в Азербайджане демонстрирует, что страна является надежным партнером международных спортивных организаций".

Отметим, что сборная Азербайджана завершила III Игры СНГ на втором месте со 184 медалями (33 золотых, 56 серебряных, 95 бронзовых).