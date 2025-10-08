Nazir: Böyük yarışların təşkili Azərbaycanın beynəlxalq idman qurumlarının etibarlı tərəfdaşı olmasının göstəricisidir
Böyük yarışların Azərbaycanda təşkili ölkənin beynəlxalq idman qurumlarının etibarlı tərəfdaşı olmasının göstəricisidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov Baku TV-nin "İDMANDA QAL" adlı yeni televiziya layihəsinə açıqlamasında deyib.
"İndiyədək Bakıda böyük və nüfuzlu yarışlar keçirilib. Bu dəfə isə paytaxtdan kənarda, regionlarda təşkil etdik. Bölgələrdə bunun üçün lazımi şərait, infrastruktur var. Əvvəlki idman qurğularının bəziləri təmir olundu, Gəncədə və Yevlaxda yeni komplekslər tikilib istifadəyə verildi. Təbii ki, böyük yarışların bölgələrdə keçirilməsinin müəyyən çətinlikləri var. Amma biz bunun öhdəsindən gəldik. Xarici mütəxəssislər dəvət etmədən, öz imkanlarımızı səfərbər etməklə. Çünki bu sahədə kifayət qədər təcrübəmiz var", - nazir vurğulayıb.
O, gələcək planlardan danışıb:
"Bakı 2026-cı il üçün dünyanın idman paytaxtı elan olunub. Bu da səbəbsiz deyil. Çünki cənab Prezident İlham Əliyev idmana xüsusi qayğı və diqqət göstərir. İdman dövlətimizin siyasətində önəmli yerlərdən birini tutur. İndiyədək bir-birindən nüfuzlu yarışlara ev sahibliyi etmişik. 2026-cı ildə də Avropa və dünya çempionatları, "Formula 1" və digər böyük yarışlara ev sahibliyi edəcəyik. Böyük yarışların Azərbaycanda təşkili ölkənin beynəlxalq idman qurumlarının etibarlı tərəfdaşı olmasının göstəricisidir".
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi III MDB Oyunlarını 184 (33 qızıl, 56 gümüş, 95 bürünc) medalla ikinci pillədə başa vurub.