Cостоялась встреча с азербайджанскими борцами, добившимися высоких результатов на чемпионате Европы

Президент Федерации борьбы Азербайджана, министр экономики Микаил Джаббаров, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и министр науки и образования Эмин Амруллаев встретились с борцами и тренерским составом, добившихся высоких результатов на чемпионате Евро

Президент Федерации борьбы Азербайджана, министр экономики Микаил Джаббаров, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и министр науки и образования Эмин Амруллаев встретились с борцами и тренерским составом, добившихся высоких результатов на чемпионате Европы в Румынии.

Как передает Report, встреча прошла в гимназии с углубленным изучением иностранных языков им. Сулеймана Рустама в поселке Мардакян. Благодаря вниманию, уделяемому президентом Ильхамом Алиевым продвижению спорта в нашей стране, развитию различных спортивных дисциплин и подготовке национальных атлетов Азербайджан укрепляет свои позиции на мировой арене в качестве спортивной державы. Имея за плечами многовековую историю и развитую систему подготовки, борьба занимает особое место среди видов спорта.

В этом году азербайджанские спортсмены остались верны традициям, добившись больших успехов на континентальном первенстве. Национальные сборные по греко-римской и вольной борьбе вошли в первую тройку в командном зачете. В соревнованиях по борьбе среди женщин сборная Азербайджана показала лучший результат последних 8 лет. Наша страна также впервые завоевала в рамках одного чемпионата 3 золотые медали по греко-римской борьбе. В общем медальном зачете Азербайджан занял второе место в Европе, завоевав в целом 16 медалей (5 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых).

Участники мероприятия ознакомились с созданными в гимназии условиями. Находившиеся в непригодном для эксплуатации состоянии здания школы и общежития, которые функционировали на территории гимназии с 1960 года, были снесены, в 2021 году по инициативе Фонда Гейдара Алиева на их месте было возведено новое здание.

В настоящее время, при поддержке министерства науки и образования и Федерации борьбы Азербайджана, в гимназии обучаются около 50 занимающихся борьбой подростков из разных регионов страны. Ученикам предоставляется питание и проживание, а также возможность участвовать в тренировках по вольной и греко-римской борьбе в оснащенном необходимым оборудованием спортивном зале комплекса.

В таких условиях ученики 5-11 классов получают возможность освоить новые знания и навыки. Со следующего академического года число занимающихся борьбой школьников в гимназии планируется увеличить. Данный проект сыграет важную роль в развитии азербайджанской борьбы и формировании нового здорового поколения.

Гимназия не случайно была выбрана местом для проведения встречи со спортсменами, отличившимися на чемпионате Европы. Знакомство школьников с профессиональными борцами и их успехами придаст дополнительный стимул их дальнейшему развитию в этой сфере.

Гимназия с углубленным изучением иностранных языков рассчитана на 1 029 ученических мест. В новом здании гимназии созданы классные комнаты, лаборатории, кабинеты информатики и военной подготовки, библиотека и столовая. Находящийся во дворе комплекса трехэтажный корпус общежития рассчитан на 185 мест. Здесь функционируют классные и спальные комнаты, столовая, актовый зал и закрытый спортивный зал. Также созданы футбольная и спортивная площадки на открытом воздухе.

В завершение мероприятия участники пожелали успехов борцам, которые будут участвовать в Европейском олимпийском квалификационном турнире с 5 по 7 апреля в Баку. Была представлена информация об организационных работах в рамках проведения предстоящего соревнования и подчеркнуто, что данный турнир - еще одна возможность показать миру, что Азербайджан способен на высочайшем уровне организовывать самые престижные соревнования.