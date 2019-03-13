Кубок мира в Баку - дорога к Токио-2020 - РЕПОРТАЖ

В конце недели на Национальной гимнастической арене состоится второе большое соревнование этого года - Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике.

Как сообщает Report, соревнование стартует 14 марта и сыграет решающую роль для гимнастов, желающих участвовать в Олимпийских играх Токио-2020. В ходе 4-дневного соревнования померятся силами около 120 гимнастов и более 40 гимнасток из 41 страны. Сборные Бразилии, Мексики, Японии, Австралии, Новой Зеландии продолжают сейчас тренировки на арене, где состоятся соревнования.

Первое соревнование серии Кубка мира квалификационного характера состоялось с участием 50 стран в ноябре прошлого года в немецком городе Котбус. В феврале этого года спортсмены из 32 стран вышли на арену в австралийском Мельбурне. Третье по счету соревнование квалификационного характера пройдет в Азербайджане. Последнее соревнование года квалификационного характера к Токийской олимпиаде состоится 20-23 марта в столице Катара, Дохе.

Гимнасты померятся силами в вольных упражнениях, на коне, с кольцами, в опорных прыжках, параллельных брусьях и турнике. Гимнастки выступят в опорных прыжках, разновысоких брусьях, гимнастическом бревне, вольных упражнениях на ковре.

Азербайджан на Кубке мира представят 4 спортивных гимнаста, среди них трое мужчин и одна женщина. В соревновании среди мужчин примут участие Мурад Агарзаев (вольные упражнения, конь, опорные прыжки), Никита Симонов (кольца, брусья и турник), Иван Тихонов (все упражнения), среди женщин – Марина Некрасова (все упражнения).

В преддверии Кубка мира Мурад Агарзаев сказал Report, что все члены сборной нацелены на то, чтобы завоевать лицензии на Летние олимпийские игры "Токио 2020". По словам 21-летнего спортсмена, Кубок мира в Баку – соревнование, которое по уровню приравнивается к чемпионату мира: "На Национальной гимнастической арене мы хотим перед родной публикой показать качественные программы, запоминающиеся выступления. Мы хорошо подготовились к соревнованиям. Я хорошо знаю всех своих соперников. Среди них есть призеры Летних олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Наша цель – завоевать пропуск на олимпиаду".

Иван Тихонов оценил шансы азербайджанских спортсменов попасть в ряды призеров: "Если мы безошибочно выполним комбинации, сможем попасть в финал и побороться за медали. Я думаю, что у нас больше 50% шансов попасть в ряды призеров. Я надеюсь, что мы с успехом завершим квалификационный этап и сможем завоевать пропуск на Летние олимпийские игры в Токио в 2020 году".

Никита Симонов назвал Кубок мира в Баку дорогой к олимпиаде: "Я нацелен подняться на пьедестал почета в любимом виде – выступлении с кольцами. Кубок мира в Баку – это дорога, ведущая к Олимпиаде. Поэтому хочу сделать свой первый шаг".

Церемония открытия Кубка мира начнется 14 марта в 12:00. В первые два дня состоятся квалификационные, в последующие два дня – финальные этапы. 15 марта гимнастам, набравшим наибольшее количество баллов, вручат традиционный кубок "AGF Trophy".

Кстати, на прошлой неделе на Национальной гимнастическй арене состоялись проверочно-тренировочные сборы к Кубку мира. Оргкомитет протестировал проверочные сборы в формате соревнования, оценил процесс подготовки по разделам. Агарзаев, Тихонов, Симонов и Некрасова полностью выполнили свои программы.

Отметим, что билеты на Кубок мира можно приобрести в кассах арены, в торговых центрах 28 Mall и Ganjlik Mall, а также онлайн (https://ticketing.mga.az/). Во время квалификационных этапов стоимость билета составит 10 манатов, финальные дни – 15 манатов. Кроме того, в кассах арены можно приобрести "Сезонный билет".

Ранее, 16-17 февраля в Азербайджане состоялось первое международное спортивное соревнование года – Кубок мира по батутной гимнастике и тамблингу.

В этом году Национальная гимнастическая арена примет 2 кубка мира и 1 чемпионат мира лицензионного характера. 26-28 апреля состоится финал Кубка мира по художественной гимнастике, 16-19 мая – чемпионат Европы. На 24 - 26 мая запланирован чемпионат Европы по аэробике. 20-28 июля в столице впервые пройдет грандиозное соревнование Европейский молодежный олимпийский фестиваль. Последнее соревнование года лицензионного характера - Чемпионат мира по художественной гимнастике состоится 16-22 сентября.

ФОТО: Фири Салим