Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу
Индивидуальные
- 30 декабря, 2025
- 22:19
Норвежский шахматист Магнус Карлсен в 9-й раз стал победителем чемпионата мира по блицу.
Как сообщает Report, турнир проходил в Дохе.
Соперником Карлсена в финале был Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана. Финальный матч завершился со счетом 2,5:1,5 в пользу норвежского шахматиста.
Женский турнир выиграла представительница Казахстана Бибисара Асаубаева. В финале она переиграла украинку Анну Музычук (2,5:1,5).
Карлсену 35 лет, он является 16-м чемпионом мира по классическим шахматам и лидером мирового рейтинга. В воскресенье он стал шестикратным победителем мирового первенства по рапиду.
