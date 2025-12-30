Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу

    Индивидуальные
    • 30 декабря, 2025
    • 22:19
    Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу

    Норвежский шахматист Магнус Карлсен в 9-й раз стал победителем чемпионата мира по блицу.

    Как сообщает Report, турнир проходил в Дохе.

    Соперником Карлсена в финале был Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана. Финальный матч завершился со счетом 2,5:1,5 в пользу норвежского шахматиста.

    Женский турнир выиграла представительница Казахстана Бибисара Асаубаева. В финале она переиграла украинку Анну Музычук (2,5:1,5).

    Карлсену 35 лет, он является 16-м чемпионом мира по классическим шахматам и лидером мирового рейтинга. В воскресенье он стал шестикратным победителем мирового первенства по рапиду.

    Магнус Карлсен шахматы
    Maqnus Karlsen doqquzuncu dəfə blits üzrə dünya çempionu olub

    Последние новости

    23:03

    СМИ: Нетаньяху и Трамп договорились о дедлайне в 2 месяца для разоружения ХАМАС

    Другие страны
    22:49

    СМИ: Эскалация между ОАЭ и Саудовской Аравией стала дипломатическим вызовом для США

    Другие страны
    22:32

    Уралоглу: Зангезурский коридор откроет Турции прямой выход к тюркским странам

    В регионе
    22:19

    Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу

    Индивидуальные
    22:11

    Арагчи: Нетаньяху хочет вовлечь США в конфликт, чтобы реализовать свои планы

    В регионе
    22:09

    Вучич: Сербия станет одной из самых хорошо оснащенных в плане ПВО стран в Европе

    Другие страны
    21:53

    Зеленский вновь заявил, что утверждения об атаке на резиденцию Путина необоснованны

    Другие страны
    21:40

    В Нахчыване организуют фейерверк по случаю новогодних праздников

    Внутренняя политика
    21:26

    Совет глав государств СНГ пройдет 9 октября 2026 года в Туркменистане

    В регионе
    Лента новостей