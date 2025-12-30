Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу

Норвежский шахматист Магнус Карлсен в 9-й раз стал победителем чемпионата мира по блицу.

Как сообщает Report, турнир проходил в Дохе.

Соперником Карлсена в финале был Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана. Финальный матч завершился со счетом 2,5:1,5 в пользу норвежского шахматиста.

Женский турнир выиграла представительница Казахстана Бибисара Асаубаева. В финале она переиграла украинку Анну Музычук (2,5:1,5).

Карлсену 35 лет, он является 16-м чемпионом мира по классическим шахматам и лидером мирового рейтинга. В воскресенье он стал шестикратным победителем мирового первенства по рапиду.