Maqnus Karlsen doqquzuncu dəfə blits üzrə dünya çempionu olub
Fərdi
- 30 dekabr, 2025
- 22:13
Norveçli şahmatçı Maqnus Karlsen Qətərin paytaxtı Dohada keçirilən blits üzrə dünya çempionatının qalibi olub.
"Report" xəbər verir ki, Karlsen finalda Özbəkistandan Nodirbek Abdusattorovu məğlub edib.
Həlletici görüş norveçli şahmatçının 2,5:1,5 hesablı qələbəsi ilə başa çatdı.
Qeyd edək ki, Maqnus Karlsen 9-cu dəfə bu titula yiyələnib.
Son xəbərlər
23:06
KİV: BƏƏ - Səudiyyə Ərəbistanı gərginliyi ABŞ üçün diplomatik çağırış olubDigər ölkələr
22:48
Premyer Liqanın 2025/2026 mövsümü 101 futbolçunun debütü ilə əlamətdar olubFutbol
22:46
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Baş Abdalar kəndi niyə Təzəgyuğ kimi göstərilir?Daxili siyasət
22:28
Vuçiç: Serbiya HHM baxımından Avropanın ən yaxşı ölkələrindən birinə çevriləcəkDigər ölkələr
22:13
Maqnus Karlsen doqquzuncu dəfə blits üzrə dünya çempionu olubFərdi
22:10
Uraloğlu: Zəngəzur dəhlizi sayəsində türk dövlətlərinə birbaşa çıxış yolu təmin edəcəyikRegion
22:06
Əraqçi: Netanyahu arzusunu reallaşdırmaq üçün ABŞ-ni yenə münaqişəyə cəlb etmək istəyirRegion
21:52
MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclası 2026-cı il oktyabrın 9-da Türkmənistanda keçiriləcəkRegion
21:34