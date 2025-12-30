Maqnus Karlsen doqquzuncu dəfə blits üzrə dünya çempionu olub

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Fərdi
    • 30 dekabr, 2025
    • 22:13
    Norveçli şahmatçı Maqnus Karlsen Qətərin paytaxtı Dohada keçirilən blits üzrə dünya çempionatının qalibi olub.

    "Report" xəbər verir ki, Karlsen finalda Özbəkistandan Nodirbek Abdusattorovu məğlub edib.

    Həlletici görüş norveçli şahmatçının 2,5:1,5 hesablı qələbəsi ilə başa çatdı.

    Qeyd edək ki, Maqnus Karlsen 9-cu dəfə bu titula yiyələnib.

    Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу

