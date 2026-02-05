Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Bloomberg: SpaceX привлекла иностранные банки к подготовке IPO

    Бизнес
    • 05 февраля, 2026
    • 02:38
    Bloomberg: SpaceX привлекла иностранные банки к подготовке IPO

    Компания SpaceX провела встречи с представителями зарубежных банков для подготовки к первичному публичному размещению акций, которое запланировано на 2026 год.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    Иностранные банки претендовали на младшие роли в синдикате по подготовке листинга, при этом банкиров призывали доказать значимость их позиций в соответствующих регионах. Объединенная компания, которая теперь включает в себя приобретенный стартап xAI, по-прежнему планирует выйти на биржу до конца года, сообщает агентство.

    Ожидается, что объем размещения может достичь $50 млрд, что сделает его крупнейшим в истории.

    Оценка объединенной компании SpaceX и xAI может составить $1,25 трлн. Основными организаторами листинга уже выбраны крупнейшие банки Уолл-стрит: Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley.

