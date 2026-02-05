Bloomberg: SpaceX привлекла иностранные банки к подготовке IPO

Компания SpaceX провела встречи с представителями зарубежных банков для подготовки к первичному публичному размещению акций, которое запланировано на 2026 год.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иностранные банки претендовали на младшие роли в синдикате по подготовке листинга, при этом банкиров призывали доказать значимость их позиций в соответствующих регионах. Объединенная компания, которая теперь включает в себя приобретенный стартап xAI, по-прежнему планирует выйти на биржу до конца года, сообщает агентство.

Ожидается, что объем размещения может достичь $50 млрд, что сделает его крупнейшим в истории.

Оценка объединенной компании SpaceX и xAI может составить $1,25 трлн. Основными организаторами листинга уже выбраны крупнейшие банки Уолл-стрит: Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley.