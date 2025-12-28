Магнус Карлсен в шестой раз стал чемпионом мира по рапиду

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 28 декабря, 2025
    • 21:18
    Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду, который прошел в Дохе (Катар).

    Как передает Report, норвежец набрал 10,5 очка и стал победителем турнира в шестой раз. До этого он брал титул в 2014, 2015, 2019, 2022 и 2023 годах.

    Второе место досталось Владиславу Артемьеву (выступал в нейтральном статусе), он опередил представителя Индии Арджуна Эригайси.

    Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров набрал 9 очков и разделил 6-13 места.

