Магнус Карлсен в шестой раз стал чемпионом мира по рапиду
Индивидуальные
- 28 декабря, 2025
- 21:18
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду, который прошел в Дохе (Катар).
Как передает Report, норвежец набрал 10,5 очка и стал победителем турнира в шестой раз. До этого он брал титул в 2014, 2015, 2019, 2022 и 2023 годах.
Второе место досталось Владиславу Артемьеву (выступал в нейтральном статусе), он опередил представителя Индии Арджуна Эригайси.
Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров набрал 9 очков и разделил 6-13 места.
