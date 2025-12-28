Maqnus Karlsen altıncı dəfə rapid üzrə dünya çempionu olub

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Norveçli qrossmeyster Maqnus Karlsen Qətərin paytaxtı Dohada keçirilən Dünya Rapid Çempionatının qalibi olub.

    "Report"un məlumatına görə, norveçli 10,5 xal toplayaraq 6-cı dəfə turnirin qalibi olub. O, daha əvvəl 2014, 2015, 2019, 2022 və 2023-cü illərdə titul qazanıb.

    Vladislav Artemyev (neytral olaraq oynayır) hindistanlı Arjun Erigaysi qabaqlayaraq ikinci yerə sahib çıxıb.

    Azərbaycanlı qrossmeyster Şəhriyar Məmmədyarov 9 xal toplayıb və 6-13-cü yerləri bölüşüb.

    Магнус Карлсен в шестой раз стал чемпионом мира по рапиду

