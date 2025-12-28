Maqnus Karlsen altıncı dəfə rapid üzrə dünya çempionu olub
Fərdi
- 28 dekabr, 2025
- 22:11
Norveçli qrossmeyster Maqnus Karlsen Qətərin paytaxtı Dohada keçirilən Dünya Rapid Çempionatının qalibi olub.
"Report"un məlumatına görə, norveçli 10,5 xal toplayaraq 6-cı dəfə turnirin qalibi olub. O, daha əvvəl 2014, 2015, 2019, 2022 və 2023-cü illərdə titul qazanıb.
Vladislav Artemyev (neytral olaraq oynayır) hindistanlı Arjun Erigaysi qabaqlayaraq ikinci yerə sahib çıxıb.
Azərbaycanlı qrossmeyster Şəhriyar Məmmədyarov 9 xal toplayıb və 6-13-cü yerləri bölüşüb.
