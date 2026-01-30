İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    "Aqroservis" auditor seçir

    Maliyyə
    • 30 yanvar, 2026
    • 09:00
    Aqroservis auditor seçir

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə məxsus "Aqroservis" ASC 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 71 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini fevralın 12-nə qədər səhmdar cəmiyyətinin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, Bəşir Bünyadov küçəsi, ev 12 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə fevralın 12-də, saat 17:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Ötən il bu sorğunun qalibi "Professional Financial Experts" MMC olub. Şirkətə 16 215 manat ödənilib.

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi “AqroServis” ASC audit kotirovka sorğusu
    "Агросервис" выбирает аудитора

