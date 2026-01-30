"Агросервис" выбирает аудитора
Финансы
- 30 января, 2026
- 09:16
ОАО "Агросервис" объявило запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2025 год.
Как сообщает Report, плата за участие в запросе составляет 71 манат.
Претенденты могут представить свои предложения до 12 февраля по адресу: город Баку, Сабунчинский район, поселок Бакиханов, улица Башира Буниятова, дом 12.
Рассмотрение предложений состоится 12 февраля в 17:00 по указанному адресу.
В прошлом году победителем этого запроса стало ООО Professional Financial Experts. Компании было выплачено 16 215 манатов.
