Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    "Агросервис" выбирает аудитора

    Финансы
    • 30 января, 2026
    • 09:16
    Агросервис выбирает аудитора

    ОАО "Агросервис" объявило запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2025 год.

    Как сообщает Report, плата за участие в запросе составляет 71 манат.

    Претенденты могут представить свои предложения до 12 февраля по адресу: город Баку, Сабунчинский район, поселок Бакиханов, улица Башира Буниятова, дом 12.

    Рассмотрение предложений состоится 12 февраля в 17:00 по указанному адресу.

    В прошлом году победителем этого запроса стало ООО Professional Financial Experts. Компании было выплачено 16 215 манатов.

    ОАО "Агросервис" аудит финотчетность
    "Aqroservis" auditor seçir
    Ты - Король

    Последние новости

    09:31

    "Управление военизированной охраны" выбирает аудитора

    Финансы
    09:21

    Научно-исследовательский институт овощеводства выбирает аудитора

    Финансы
    09:20

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2026)

    Финансы
    09:18

    В Оренбурге из-за обвала грунта пострадали два человека

    В регионе
    09:16

    "Агросервис" выбирает аудитора

    Финансы
    09:07

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.01.2026)

    Финансы
    08:57

    США начали испытания новейшего атомного авианосца

    Другие
    08:26

    В Турции в результате вооруженного инцидента пострадали семь человек

    В регионе
    08:18

    На некоторых дорогах Баку наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    Лента новостей