"Агросервис" выбирает аудитора

ОАО "Агросервис" объявило запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2025 год.

Как сообщает Report, плата за участие в запросе составляет 71 манат.

Претенденты могут представить свои предложения до 12 февраля по адресу: город Баку, Сабунчинский район, поселок Бакиханов, улица Башира Буниятова, дом 12.

Рассмотрение предложений состоится 12 февраля в 17:00 по указанному адресу.

В прошлом году победителем этого запроса стало ООО Professional Financial Experts. Компании было выплачено 16 215 манатов.