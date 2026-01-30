Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.01.2026)
Maliyyə
- 30 yanvar, 2026
- 08:58
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
69,70
|
0,43
|
8,85
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
64,28
|
0,20
|
6,86
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
5 234,50
|
- 337,10
|
893,40
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
49 071,56
|
55,96
|
1 008,27
|
S&P 500
|
6 969,01
|
- 9,02
|
123,51
|
Nasdaq
|
23 685,12
|
- 172,33
|
443,13
|
Nikkei
|
53 239,05
|
- 94,53
|
2 899,57
|
Dax
|
24 309,46
|
- 513,33
|
- 180,95
|
FTSE 100
|
10 171,76
|
17,33
|
240,38
|
CAC 40 INDEX
|
8 071,36
|
4,68
|
- 78,14
|
Shanghai Composite
|
4 159,51
|
7,49
|
190,67
|
Bist 100
|
13 831,09
|
423,65
|
2 569,57
|
RTS
|
1 159,29
|
7,69
|
45,16
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1930
|
- 0,0055
|
0,0185
|
USD/GBP
|
1,3763
|
- 0,0069
|
0,0290
|
JPY/USD
|
153,9200
|
0,8600
|
- 2,5300
|
RUB/USD
|
75,9422
|
- 0,6078
|
- 2,8078
|
TRY/USD
|
43,4928
|
0,0738
|
0,5366
|
CNY/USD
|
6,9489
|
0,0015
|
- 0,0401
