    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.01.2026)

    Maliyyə
    • 30 yanvar, 2026
    • 08:58
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.01.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    69,70

    0,43

    8,85

    Neft WTI (dollar/barel)

    64,28

    0,20

    6,86

    Qızıl (dollar/unsiya)

    5 234,50

    - 337,10

    893,40

    İndekslər

    Dow-Jones

    49 071,56

    55,96

    1 008,27

    S&P 500

    6 969,01

    - 9,02

    123,51

    Nasdaq

    23 685,12

    - 172,33

    443,13

    Nikkei

    53 239,05

    - 94,53

    2 899,57

    Dax

    24 309,46

    - 513,33

    - 180,95

    FTSE 100

    10 171,76

    17,33

    240,38

    CAC 40 INDEX

    8 071,36

    4,68

    - 78,14

    Shanghai Composite

    4 159,51

    7,49

    190,67

    Bist 100

    13 831,09

    423,65

    2 569,57

    RTS

    1 159,29

    7,69

    45,16

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1930

    - 0,0055

    0,0185

    USD/GBP

    1,3763

    - 0,0069

    0,0290

    JPY/USD

    153,9200

    0,8600

    - 2,5300

    RUB/USD

    75,9422

    - 0,6078

    - 2,8078

    TRY/USD

    43,4928

    0,0738

    0,5366

    CNY/USD

    6,9489

    0,0015

    - 0,0401
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.01.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (30.01.2026)

