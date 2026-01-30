Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.01.2026)

    Финансы
    • 30 января, 2026
    • 09:07
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.01.2026)

    Последнняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    69,70

    0,43

    8,85

    WTI (долл/барр)

    64,28

    0,20

    6,86

    Золото (долл/унция)

    5 234,50

    - 337,10

    893,40

    Индексы

    Dow-Jones

    49 071,56

    55,96

    1 008,27

    S&P 500

    6 969,01

    - 9,02

    123,51

    Nasdaq

    23 685,12

    - 172,33

    443,13

    Nikkei

    53 239,05

    - 94,53

    2 899,57

    Dax

    24 309,46

    - 513,33

    - 180,95

    FTSE 100

    10 171,76

    17,33

    240,38

    CAC 40 INDEX

    8 071,36

    4,68

    - 78,14

    Shanghai Composite

    4 159,51

    7,49

    190,67

    Bist 100

    13 831,09

    423,65

    2 569,57

    RTS

    1 159,29

    7,69

    45,16

    Валюта

    USD/EUR

    1,1930

    - 0,0055

    0,0185

    USD/GBP

    1,3763

    - 0,0069

    0,0290

    JPY/USD

    153,9200

    0,8600

    - 2,5300

    RUB/USD

    75,9422

    - 0,6078

    - 2,8078

    TRY/USD

    43,4928

    0,0738

    0,5366

    CNY/USD

    6,9489

    0,0015

    - 0,0401
    ключевые показатели индексы валюта
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.01.2026)
    Ты - Король

    Последние новости

    09:31

    "Управление военизированной охраны" выбирает аудитора

    Финансы
    09:21

    Научно-исследовательский институт овощеводства выбирает аудитора

    Финансы
    09:20

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2026)

    Финансы
    09:18

    В Оренбурге из-за обвала грунта пострадали два человека

    В регионе
    09:16

    "Агросервис" выбирает аудитора

    Финансы
    09:07

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.01.2026)

    Финансы
    08:57

    США начали испытания новейшего атомного авианосца

    Другие
    08:26

    В Турции в результате вооруженного инцидента пострадали семь человек

    В регионе
    08:18

    На некоторых дорогах Баку наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    Лента новостей