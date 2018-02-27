К зимним Паралимпийским играм допустили 30 российских спортсменов

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ 30-ти российским паралимпийцам разрешили участвовать в зимних Паралимпийских играх-2018, которые стартуют в южнокорейском городе Пхенчхан 9 марта.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).

Спортсмены выступят в мужском сноуборде (3 россиян), женских лыжных гонках (12), мужском и женском горнолыжном спорте (10 россиян), женском (1) и мужском керлинге (4).

Также к Играм допущены 39 человек из персонала и тренеров и шесть сопровождающих, которые до 18 марта будут выступать вместе со слабовидящими лыжниками.

Отметим, что в зимних Паралимпийских играх-2014 Россия была представлена 69 спортсменами.