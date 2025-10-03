III Игры СНГ: Азербайджан завоевал первую медаль в фехтовании
Индивидуальные
- 03 октября, 2025
- 14:49
Азербайджанская шпажистка Мирнурай Абасова завоевала бронзовую медаль на III Играх СНГ.
Как сообщает корреспондент Report, спортсменка в четвертьфинале одержала победу над российской фехтовальщицей Анастасией Илющенко.
Ее соперницей в полуфинале станет Анастасия Забелина (Россия).
