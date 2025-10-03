Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    III Игры СНГ: Азербайджан завоевал первую медаль в фехтовании

    Индивидуальные
    • 03 октября, 2025
    • 14:49
    III Игры СНГ: Азербайджан завоевал первую медаль в фехтовании

    Азербайджанская шпажистка Мирнурай Абасова завоевала бронзовую медаль на III Играх СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report, спортсменка в четвертьфинале одержала победу над российской фехтовальщицей Анастасией Илющенко.

    Ее соперницей в полуфинале станет Анастасия Забелина (Россия).

