III MDB Oyunları: Azərbaycan qılıncoynatma yarışında ilk medalını təmin edib
Fərdi
- 03 oktyabr, 2025
- 14:31
Azərbaycan qılıncoynadanı Mirnuray Abasova III MDB Oyunlarında bürünc medalı özü üçün təmin edib.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, şpaqa növündə uğur qazanan idmançı 1/4 finalda Rusiya təmsilçisi Anastasiya İlyuşenkoya qalib gəlib.
M.Abasovanın yarımfinaldakı rəqibi Anastasiya Zabelina (Rusiya) olacaq.
Qeyd edək ki, qılıncoynatma üzrə yarışlar Gəncə İdman Sarayında keçirilir.
Son xəbərlər
14:48
Litva səfiri: "Klaypeda və Bakı limanları Avropa və Cənubi Qafqaz arasında vacib həlqə ola bilər"İnfrastruktur
14:45
Biləsuvarda avtomobillər toqquşub, ölən və xəsarət alanlar varHadisə
14:44
"Azəriqaz" rəsmisi: "Tariflər hər zaman bazar reallığını tam əks etdirmir"Biznes
14:44
Gəncədə avtomobil piyadanı vuraraq öldürübHadisə
14:43
Foto
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Xəzər dənizinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans təşkil edilibEkologiya
14:42
Rusiya Azərbaycanla aqrar əməkdaşlığa dair danışıqlar aparmağı planlaşdırırASK
14:40
Azərbaycan karateçiləri III MDB Oyunlarında yarımfinala yüksəliblərFərdi
14:39
Suriya hökuməti Əs-Suveydada parlament seçkiləri keçirməyəcəkDigər ölkələr
14:37