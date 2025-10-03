İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Fərdi
    • 03 oktyabr, 2025
    • 14:31
    III MDB Oyunları: Azərbaycan qılıncoynatma yarışında ilk medalını təmin edib

    Azərbaycan qılıncoynadanı Mirnuray Abasova III MDB Oyunlarında bürünc medalı özü üçün təmin edib.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, şpaqa növündə uğur qazanan idmançı 1/4 finalda Rusiya təmsilçisi Anastasiya İlyuşenkoya qalib gəlib.

    M.Abasovanın yarımfinaldakı rəqibi Anastasiya Zabelina (Rusiya) olacaq.

    Qeyd edək ki, qılıncoynatma üzrə yarışlar Gəncə İdman Sarayında keçirilir.

    III MDB Oyunları qılıncoynatma Gəncə İdman Sarayı Şpaqa
    III Игры СНГ: Азербайджан завоевал первую медаль в фехтовании

