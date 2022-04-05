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Гран-при Азербайджана по Формуле-1 может не транслироваться в стране

Гран-при Азербайджана по Формуле-1 может не транслироваться в стране Гран-при Азербайджана Формулы-1 возможно не будет транслироваться в стране.
Индивидуальные
5 апреля 2022 г. 14:53
Гран-при Азербайджана по Формуле-1 может не транслироваться в стране

Гран-при Азербайджана Формулы-1 возможно не будет транслироваться в стране.

Как сообщает Report, несмотря на то, что уже проведены два Гран-при нового сезона, в стране не велись трансляции Формулы-1 из Бахрейна и Саудовской Аравии.

В предыдущие годы гонка транслировалась в Азербайджане по телеканалу Idman TV-1. Кроме того, показ соревнований на российских телеканалах был запрещен из-за военных действий РФ на территории Украины. Посмотреть "Формулу-1" в Азербайджане по кабельным телеканалам невозможно.
Директор Idman TV Ровшан Биннатли заявил Report, что они пока не могут транслировать текущий сезон: "Сейчас ведутся переговоры со всеми соответствующими ведомствами, и поэтому пока я ничего не могу сказать. Мы работаем над тем, чтобы транслировать следующие этапы сезона, включая Гран-при Азербайджана. В ближайшее время вопрос прояснится".

Отметим, что в текущем сезоне Гран-при Азербайджана пройдет с 10 по 12 июня.

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Версия на английском языке Azerbaijan Formula 1 Grand Prix may not be broadcast in country
Версия на азербайджанском языке "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisi yayımlanmaya bilər

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