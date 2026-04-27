Газюмов: Сборная Азербайджана по вольной борьбе нацелена на успех на чемпионате мира
- 27 апреля, 2026
- 21:59
Сборная Азербайджана по вольной борьбе намерена успешно выступить на чемпионате мира.
Об этом Report сообщил главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетаг Газюмов.
По его словам, победа в Тиране на чемпионате Европы в командном зачете стала результатом слаженной работы всей команды.
"Мы очень счастливы и горды тем, что стали чемпионами Европы в командном зачете. Это результат слаженной командной работы. Выражаю благодарность Федерации борьбы Азербайджана, Министерству молодежи и спорта, Национальному Олимпийскому комитету за внимание и поддержку", - отметил он.
Он добавил, что сборная не намерена останавливаться на достигнутом и вскоре начнет подготовку к следующему турниру.
"Довольствоваться этим результатом мы не собираемся. В ближайшие дни отдохнем и приступим к серьезной подготовке к самому важному старту сезона - чемпионату мира. Постараемся еще раз порадовать болельщиков", - заявил Газюмов.