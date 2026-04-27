Газюмов: Сборная Азербайджана по вольной борьбе нацелена на успех на чемпионате мира

Сборная Азербайджана по вольной борьбе намерена успешно выступить на чемпионате мира.

Об этом Report сообщил главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетаг Газюмов.

По его словам, победа в Тиране на чемпионате Европы в командном зачете стала результатом слаженной работы всей команды.

"Мы очень счастливы и горды тем, что стали чемпионами Европы в командном зачете. Это результат слаженной командной работы. Выражаю благодарность Федерации борьбы Азербайджана, Министерству молодежи и спорта, Национальному Олимпийскому комитету за внимание и поддержку", - отметил он.

Он добавил, что сборная не намерена останавливаться на достигнутом и вскоре начнет подготовку к следующему турниру.

"Довольствоваться этим результатом мы не собираемся. В ближайшие дни отдохнем и приступим к серьезной подготовке к самому важному старту сезона - чемпионату мира. Постараемся еще раз порадовать болельщиков", - заявил Газюмов.