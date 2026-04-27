Xetaq Qazyumov: Azərbaycanın sərbəst güləş komandası dünya çempionatında uğur qazanmağı hədəfləyir
- 27 aprel, 2026
- 22:44
Azərbaycanın sərbəst güləş komandası dünya çempionatında uğurlu çıxış etmək niyyətindədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə sərbəst güləş üzrə Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Xetaq Qazyumov bildirib.
Onun sözlərinə görə, komandanın Tiranada keçirilən Avropa çempionatında qələbəsi komandanın əlaqələndirilmiş səylərinin nəticəsi olub.
"Komanda yarışında Avropa çempionu olduğumuz üçün çox xoşbəxtik və qürur duyuruq. Bu, bizim yaxşı əlaqələndirilmiş komanda işimizin nəticəsidir. Diqqət və dəstəyə görə Azərbaycan Güləş Federasiyasına, Gənclər və İdman Nazirliyinə və Milli Olimpiya Komitəsinə minnətdarlığımı bildirirəm", - o qeyd edib.
X.Qazyumov əlavə edib ki, komanda əldə etdiyi uğurlarla kifayətlənmək niyyətində deyil və tezliklə növbəti turnirə hazırlıqlara başlayacaq.
"Bu nəticə ilə kifayətlənməyəcəyik. Yaxın günlərdə istirahət edib mövsümün ən vacib tədbiri olan dünya çempionatına ciddi hazırlıqlara başlayacağıq. Azarkeşləri bir daha sevindirməyə çalışacağıq", - X.Qazyumov bildirib.