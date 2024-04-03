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Фарид Гаибов выступил на очередной сессии CIGEPS

Фарид Гаибов выступил на очередной сессии CIGEPS В Париже началась очередная сессия Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физическому воспитанию и спорту (CIGEPS).
Индивидуальные
3 апреля 2024 г. 16:31
Фарид Гаибов выступил на очередной сессии CIGEPS

В Париже началась очередная сессия Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физическому воспитанию и спорту (CIGEPS).

Как сообщает Report, на церемонии открытия в качестве председателя комитета на 2019-2023 годы выступил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Отметив, что Азербайджан внес особый вклад в спортивную повестку дня ЮНЕСКО, Гаибов рассказал об успехе VII международной конференции министров и высших должностных лиц по физическому воспитанию и спорту (MINEPS), проведенной 26-29 июня прошлого года в Баку с участием представителей 110 стран, а также рассказал о проектах, реализуемых в Азербайджане в рамках инициативы Fit for life.

В рамках визита в Париж Фарид Гаибов также провел встречу с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэлой Рамос.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov CİGEPS-in növbəti sessiyasında çıxış edib

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