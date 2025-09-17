Фарид Гаибов поздравил "Карабах" с исторической победой в Лиге чемпионов УЕФА
Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов поздравил "Карабах" с исторической победой в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, соответствующий пост размещен на странице министра в социальной сети X.
"Поздравления, "Карабах", - говорится в публикации.
В ночь на среду "Карабах", проигрывая 2:0, одержал волевую победу со счетом 2:3 в матче против португальской "Бенфики" в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
