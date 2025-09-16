Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" отыгрывает один из пропущенных мячей

"Карабах" сократил отставание в счете в выездном матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Бенфики".

Как сообщает Report, на 30-й минуте игры Леандро Андраде мощным ударом поразил ворота соперника в пределах штрафной.

Отметим, что после забитого гола "скакуны" продолжают тотальный прессинг.

23:18

Португальская "Бенфика" забила второй гол в ворота агдамского "Карабаха" в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, на 16-й минуте игры отличился Вангелис Павлидис.

23:07

"Бенфика" открыла счет в матче с "Карабахом" в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, на 6-й минуте встречи Энцо Барренечеа срезал мяч в дальний угол после подачи с углового.

23:00

В Лиссабоне стартовал матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между местной "Бенфикой" и агдамским "Карабахом".

Как сообщает Report, встреча проходит на стадионе "Эштадиу да Луш".

Игру обслуживает бельгийская судейская бригада под руководством рефери ФИФА Эрика Ламбрехта.