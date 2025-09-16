İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" "Benfika" önündə hesab arasındakı fərqi azaldıb - YENİLƏNİR-3

    Futbol
    • 16 sentyabr, 2025
    • 23:32
    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin I turunun "Benfika" (Portuqaliya) - "Qarabağ" oyununda üçüncü qol vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, "Eştadiu da Luş" stadionunda keçirilən matçda Ağdam təmsilçisi hesab arasındakı fərqi azaldıb - 2:1.

    30-cu dəqiqədə Leandro Andrade adını tabloya yazdırıb.

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin I turunun "Benfika" (Portuqaliya) - "Qarabağ" oyununda ikinci qol vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, "Eştadiu da Luş" stadionunda keçirilən matçda meydan sahibləri növbəti dəfə fərqləniblər - 2:0.

    16-cı dəqiqədə Vanqelis Pavlidis diqqət mərkəzinə düşüb.

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin I turunun "Benfika" (Portuqaliya) - "Qarabağ" oyununda hesab açılıb.

    "Report" xəbər verir ki, "Eştadiu da Luş" stadionunda keçirilən matçda meydan sahibləri hesabda irəli çıxıblar.

    6-cı dəqiqədə Entso Barrenеçеа dəqiq zərbə müəllifi olub.

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin I turunun "Benfika" (Portuqaliya) - "Qarabağ" oyunu start götürüb.

    "Report" xəbər verir ki, qarşılaşma "Eştadiu da Luş" stadionunda keçirilir.

    Görüşü belçikalı FIFA referisi Erik Lambrexts idarə edir.

