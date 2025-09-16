Çempionlar Liqası: "Qarabağ" "Benfika" önündə hesab arasındakı fərqi azaldıb - YENİLƏNİR-3
- 16 sentyabr, 2025
- 23:32
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin I turunun "Benfika" (Portuqaliya) - "Qarabağ" oyununda üçüncü qol vurulub.
"Report" xəbər verir ki, "Eştadiu da Luş" stadionunda keçirilən matçda Ağdam təmsilçisi hesab arasındakı fərqi azaldıb - 2:1.
30-cu dəqiqədə Leandro Andrade adını tabloya yazdırıb.
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin I turunun "Benfika" (Portuqaliya) - "Qarabağ" oyunu start götürüb.
"Report" xəbər verir ki, qarşılaşma "Eştadiu da Luş" stadionunda keçirilir.
Görüşü belçikalı FIFA referisi Erik Lambrexts idarə edir.