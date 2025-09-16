İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" əsas mərhələdə ilk oyununa Portuqaliyada çıxacaq

    Futbol
    • 16 sentyabr, 2025
    • 09:04
    Çempionlar Liqası: Qarabağ əsas mərhələdə ilk oyununa Portuqaliyada çıxacaq

    "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində ilk oyununa bu gün çıxacaq. 

    "Report"un məlumatına görə, Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Portuqaliyada "Benfika"nın qonağı olacaq.

    Qarşılaşma "Eştadiu da Luş" stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Görüşün baş hakimi belçikalı FIFA referisi Erik Lambrexts olacaq.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi

    I tur

    16 sentyabr

    23:00. "Benfika" (Portuqaliya) - "Qarabağ" (Azərbaycan)

    Baş hakim: Erik Lambrexts.

    Lissabon, "Eştadiu da Luş" stadionu

    Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionu II turda, oktyabrın 1-də Bakıda Danimarkanın "Kopenhagen" kollektivini qəbul edəcək.

    "Benfika" - "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqası əsas mərhələ Liqa mərhələsi I tur
    Лига чемпионов: "Карабах" проведет свой первый матч основного этапа в Португалии
    Qarabag to face Benfica in UCL league phase opener tonight

    Son xəbərlər

    09:59

    Anar Əliyev Bərdədə vətəndaşları qəbul edəcək

    Sosial müdafiə
    09:58

    Mançester təmsilçiləri "İnter"in futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    09:56

    Marko Rubio: Qətər və ABŞ genişləndirilmiş müdafiə əməkdaşlığına yaxındırlar

    Digər ölkələr
    09:54

    Rusiyaya qarşı sanksiyalar paketinin qəbulu təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    09:47

    İsrail HƏMAS üzərində tam qələbə əldə olunana qədər geri çəkilməyəcək

    Digər ölkələr
    09:47

    Biləsuvarda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxsdən 6 kiloqram tiryək aşkarlanıb

    Hadisə
    09:42

    UEFA Çempionlar Liqası: Əsas mərhələyə bu gün start veriləcək

    Futbol
    09:38

    Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmiləri EHF-nin konqresində iştirak edəcəklər

    Komanda
    09:38

    Bir neçə restoran sahibi havanı çirkləndirdiyinə görə cərimələnib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti