Çempionlar Liqası: "Qarabağ" əsas mərhələdə ilk oyununa Portuqaliyada çıxacaq
Futbol
- 16 sentyabr, 2025
- 09:04
"Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində ilk oyununa bu gün çıxacaq.
"Report"un məlumatına görə, Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Portuqaliyada "Benfika"nın qonağı olacaq.
Qarşılaşma "Eştadiu da Luş" stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Görüşün baş hakimi belçikalı FIFA referisi Erik Lambrexts olacaq.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi
I tur
16 sentyabr
23:00. "Benfika" (Portuqaliya) - "Qarabağ" (Azərbaycan)
Baş hakim: Erik Lambrexts.
Lissabon, "Eştadiu da Luş" stadionu
Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionu II turda, oktyabrın 1-də Bakıda Danimarkanın "Kopenhagen" kollektivini qəbul edəcək.
