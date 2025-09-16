Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Лига чемпионов: "Карабах" проведет свой первый матч основного этапа в Португалии

    Футбол
    • 16 сентября, 2025
    • 09:30
    "Карабах" сегодня проведет свой первый матч в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, коллектив под руководством главного тренера Гурбана Гурбанова станет гостем "Бенфики" в Португалии.

    Матч начнется на стадионе "Эштадиу да Луш" в 23:00 по бакинскому времени. Главным судьей встречи будет бельгийский рефери ФИФА Эрик Ламбрехтс.

    Лига чемпионов УЕФА

    Лиговый этап

    I тур

    16 сентября

    23:00. "Бенфика" (Португалия) - "Карабах" (Азербайджан)

    Главный судья: Эрик Ламбрехтс.

    Лиссабон, стадион "Эштадиу да Луш"

    Отметим, что чемпион Азербайджана во II туре, 1 октября примет в Баку датский "Копенгаген".

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" əsas mərhələdə ilk oyununa Portuqaliyada çıxacaq
    Qarabag to face Benfica in UCL league phase opener tonight

    Лента новостей