Лига чемпионов: "Карабах" проведет свой первый матч основного этапа в Португалии
Футбол
- 16 сентября, 2025
- 09:30
"Карабах" сегодня проведет свой первый матч в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, коллектив под руководством главного тренера Гурбана Гурбанова станет гостем "Бенфики" в Португалии.
Матч начнется на стадионе "Эштадиу да Луш" в 23:00 по бакинскому времени. Главным судьей встречи будет бельгийский рефери ФИФА Эрик Ламбрехтс.
Лига чемпионов УЕФА
Лиговый этап
I тур
16 сентября
23:00. "Бенфика" (Португалия) - "Карабах" (Азербайджан)
Главный судья: Эрик Ламбрехтс.
Лиссабон, стадион "Эштадиу да Луш"
Отметим, что чемпион Азербайджана во II туре, 1 октября примет в Баку датский "Копенгаген".
Последние новости
10:01
Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделеДругие страны
09:54
В Сабирабаде украли сейф с крупной суммой денег, подозреваемый задержанПроисшествия
09:48
Фунт стерлингов подорожал к доллару перед выходом данных по безработице в БританииФинансы
09:41
Марко Рубио: Катар и США близки к расширенному оборонному сотрудничествуДругие страны
09:39
Азербайджанская нефть незначительно подешевелаЭнергетика
09:34
Минобороны Израиля: ЦАХАЛ не отступит до полной победы над ХАМАСДругие страны
09:30
Лига чемпионов: "Карабах" проведет свой первый матч основного этапа в ПортугалииФутбол
09:27
В двух районах Баку не будет газаЭнергетика
09:26