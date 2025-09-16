Лига чемпионов: "Карабах" проведет свой первый матч основного этапа в Португалии

"Карабах" сегодня проведет свой первый матч в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, коллектив под руководством главного тренера Гурбана Гурбанова станет гостем "Бенфики" в Португалии.

Матч начнется на стадионе "Эштадиу да Луш" в 23:00 по бакинскому времени. Главным судьей встречи будет бельгийский рефери ФИФА Эрик Ламбрехтс.

Лига чемпионов УЕФА

Лиговый этап

I тур

16 сентября

23:00. "Бенфика" (Португалия) - "Карабах" (Азербайджан)

Главный судья: Эрик Ламбрехтс.

Лиссабон, стадион "Эштадиу да Луш"

Отметим, что чемпион Азербайджана во II туре, 1 октября примет в Баку датский "Копенгаген".