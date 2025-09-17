Fərid Qayıbov "Qarabağ"ı tarixi qələbə münasibətilə təbrik edib
- 17 sentyabr, 2025
- 01:21
Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov "Qarabağ"ı UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində qazandığı qələbə münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.
"Təbriklər, "Qarabağ", - nazir təbrik edib.
Qeyd edək ki, qitənin ən nüfuzlu klub turnirinin I turunda səfərdə "Benfika" (Portuqaliya) ilə qarşılaşan "Qarabağ" 0:2 hesabı ilə geridə olduğu matçda 3 qol vuraraq qələbə qazanıb.
Təbriklər🇦🇿💪— Farid Gayibov (@faridgayibov) September 16, 2025
💙❤️💚 @FKQarabaghEN
