    Səhiyyə işçilərinin əməkhaqqına əlavələrlə bağlı yenilik tətbiq edilib

    Sosial müdafiə
    • 05 yanvar, 2026
    • 15:21
    Səhiyyə işçilərinin əməkhaqqına əlavələrlə bağlı yenilik tətbiq edilib

    "Əmək və Məşğulluq" altsistemində (ƏMAS) büdcədən maliyyələşdirilən səhiyyə işçilərinin əməyinin ödənilməsi ilə bağlı qanunvericiliyin tələblərinin icrasını təmin edən yeni funksionallıq tətbiq edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti məlumat yayıb.

    Belə ki, əmək müqavilələri ƏMAS-a daxil edilərkən ağır əmək şəraitində çalışan səhiyyə işçilərinin əməkhaqqılarına qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müvafiq əlavələrin daxil edilməsi mümkün olur.

    Eyni zamanda, yeni imkan ƏMAS-da məlumatların daha dəqiq formalaşdırılmasına və əmək münasibətlərinin rəqəmsal mühitdə effektiv idarə olunmasına şərait yaradır.

    Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti səhiyyə işçiləri qanunvericilik
