В ƏMAS применено новшество в связи с надбавками к зарплате медработников

В подсистеме "Труд и занятость" (ƏMAS) внедрена новая функциональность, обеспечивающая исполнение требований законодательства по оплате труда медицинских работников, финансируемых из бюджета.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу трудовой инспекции.

Так, при внесении трудовых договоров в ƏMAS становится возможным включение соответствующих надбавок, предусмотренных законодательством, к заработным платам медицинских работников, работающих в тяжелых условиях труда.

В то же время новая возможность создает условия для более точного формирования данных в ƏMAS и эффективного управления трудовыми отношениями в цифровой среде.