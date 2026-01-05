İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Rusiyada Latın Amerikasından 40 kq kokain qaçaqmalçılığının qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    • 05 yanvar, 2026
    • 15:17
    Rusiyada Latın Amerikasından 40 kq kokain qaçaqmalçılığının qarşısı alınıb

    Rusiyanın Federal Gömrük Xidməti Sankt-Peterburqda Latın Amerikasından yük gəmisi ilə gətirilən 40 kq narkotik vasitənin qaçaqmalçılığının qarşısını alıb.

    Bu barədə "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir.

    "Federal Gömrük Xidmətinin Qaçaqmalçılıqla Mübarizə Baş İdarəsinin əməkdaşları Şimal-Qərb Əməliyyat və Baltik Gömrük İdarələri ilə birlikdə Latın Amerikasından narkotik qaçaqmalçılığının qarşısını alıblar. "Qara bazar"da dəyəri 600 milyon rubl (7,6 milyon dollardan çox - red.) olan 40 kq kokain qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb", - məlumatda deyilir.

    Xüsusilə iri miqdarda narkotik vasitələrin qaçaqmalçılığı faktı üzrə cinayət işi açılıb.

    Rusiya Latın Amerikası kokain
    В России пресекли контрабанду 40 кг кокаина из Латинской Америки

    Son xəbərlər

    15:54

    Dövlət Xidməti: Cəmil Ləmbəranskinin mülkünün reyestrə daxil edilməsi məsələsinə baxılacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    15:53

    Azərbaycan Türkiyədən sement, şüşə və keramika idxalına çəkdiyi xərci 16 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    15:51

    Bundesliqa klubu "Borussiya"nın futbolçusunu transfer edib

    Futbol
    15:48

    İsveçrə Maduronun aktivlərini dondurub

    Digər ölkələr
    15:44

    Viktor Orban: Avropa İttifaqı tədricən dağılmağa məhkumdur

    Digər ölkələr
    15:44

    Ukraynalı hücumçu "Yuventus"a təklif olunub

    Futbol
    15:43

    Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri istefa verib

    Digər ölkələr
    15:29

    Elvin Məmmədov: "Neftçi"nin təklif etdiyi müqavilənin şərtləri əlverişli idi"

    Futbol
    15:25

    Pərviz Şahbazov Masallıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti