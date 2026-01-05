Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В России пресекли контрабанду 40 кг кокаина из Латинской Америки

    • 05 января, 2026
    • 14:56
    Федеральная таможенная служба (ФТС) России пресекла в Санкт-Петербурге контрабанду 40 кг наркотиков, доставленных грузовым морским судном из Латинской Америки.

    Об этом сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ.

    "Сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС совместно с Северо-западной оперативной и Балтийской таможнями пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Латинской Америки. Из незаконного оборота изъято 40 кг кокаина, стоимость которого на "черном" рынке оценивается в 600 млн рублей (более $7,6 млн - ред. )", - говорится в сообщении ФТС.

    В службе отметили, что 40 брикетов с наркотиками спрятали в технологических полостях контейнера, доставленного грузовым морским судном.

    По факту контрабанды наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

