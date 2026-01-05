İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Masazırda avtomobil yolu əsaslı təmir olunur

    İnfrastruktur
    • 05 yanvar, 2026
    • 15:21
    Masazırda avtomobil yolu əsaslı təmir olunur

    Xırdalan–Masazır–Novxanı avtomobil yolundan ayrılaraq Zəngilan qaçqın və məcburi köçkünlərinin məskunlaşdığı şəhərciyə gedən avtomobil yolunda əsaslı təmir işlərinə start verilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, iki hərəkət zolaqlı avtomobil yolunun uzunluğu 2 kilometr, eni isə 9 metrdir. Sözügedən yol uzun müddət əsaslı təmir olunmadan istismar edildiyindən hərəkət hissəsində deformasiyalar yaranmış, qabarmalar və çalalar əmələ gəlmişdir. Bu isə avtonəqliyyat vasitələrinin rahat və təhlükəsiz hərəkətinə maneə törədirdi. Aparılan əsaslı təmir işləri nəticəsində mövcud problemlər aradan qaldırılır.

    Təmir işləri zamanı yol boyu zəruri sahələrdə yararsız qrunt qazılaraq çıxarılır, əks-dolğu işləri aparılmaqla yeni yol əsası inşa edilir. Eyni zamanda yararsız asfalt-beton örtüyü frezlənərək kənara daşınır. Bundan başqa, vətəndaşların rahat hərəkətinin təmin edilməsi məqsədilə yol boyunca mövcud piyada səkisi də bərpa olunur.

    Aparılan əsaslı təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra yolun istismara tam yararlı vəziyyətə gətirilməsi, nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların rahat, təhlükəsiz və fasiləsiz hərəkətinin təmin edilməsi nəzərdə tutulur.

    Qeyd edək ki, sözügedən avtomobil yolu Agentliyin balansında olmasa da, vətəndaşların müraciətləri və mövcud vəziyyət nəzərə alınaraq yolun əsaslı təmiri həyata keçirilir.

    Masazırda avtomobil yolu əsaslı təmir olunur

    Masazır AAYDA avtomobil yolu

    Son xəbərlər

    15:56

    Makronun həyat yoldaşına qarşı böhtana görə 10 nəfər təqsirli bilinib

    Digər ölkələr
    15:54

    Dövlət Xidməti: Cəmil Ləmbəranskinin mülkünün reyestrə daxil edilməsi məsələsinə baxılacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    15:53

    Azərbaycan Türkiyədən sement, şüşə və keramika idxalına çəkdiyi xərci 16 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    15:51

    Bundesliqa klubu "Borussiya"nın futbolçusunu transfer edib

    Futbol
    15:48

    İsveçrə Maduronun aktivlərini dondurub

    Digər ölkələr
    15:44

    Viktor Orban: Avropa İttifaqı tədricən dağılmağa məhkumdur

    Digər ölkələr
    15:44

    Ukraynalı hücumçu "Yuventus"a təklif olunub

    Futbol
    15:43

    Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri istefa verib

    Digər ölkələr
    15:29

    Elvin Məmmədov: "Neftçi"nin təklif etdiyi müqavilənin şərtləri əlverişli idi"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti