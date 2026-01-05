İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Orban: ABŞ-nin Venesueladakı fəaliyyəti enerji bazarlarına müsbət təsir göstərəcək

    Digər ölkələr
    • 05 yanvar, 2026
    • 15:05
    Orban: ABŞ-nin Venesueladakı fəaliyyəti enerji bazarlarına müsbət təsir göstərəcək

    Venesueladakı son hadisələr dünya enerji bazarlarında daha əlverişli vəziyyətə gətirib çıxaracaq.

    "Report" Macarıstan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban yerli və beynəlxalq KİV üçün təşkil olunmuş mətbuat konfransında bildirib.

    V.Orban ABŞ-nin Venesuelada həyata keçirdiyi, ölkə Prezidenti Nikolas Maduronun ələ keçirildiyi əməliyyatı "yeni dünya nizamının təzahürü" adlandırıb. Onun sözlərinə görə, Venesuela və Birləşmiş Ştatlar birlikdə dünyanın neft ehtiyatlarının 40-50 %-ni nəzarətdə saxlaya bilərlər ki, bu da qlobal qiymətlərə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər.

    "Amerikalıların daha ucuz enerjiyə ehtiyacı var və Macarıstan üçün bu yaxşı xəbərdir - əgər Vaşinqton Venesuela neftinə nəzarət edəcəksə, dünya enerji bazarında daha əlverişli vəziyyət yaranacaq", - Baş nazir bildirib.

    O, həmçinin qeyd edib ki, Macarıstan son dörd il ərzində rekord həcmdə investisiya cəlb edib və bu tendensiyanı qoruyub saxlamaq niyyətindədir: "Donald Trampın ABŞ prezidenti seçildiyi andan etibarən 13 investisiya layihəsi reallaşdırılıb və yeniləri gözlənilir. Bu onu göstərir ki, Brüsseldən kənarda da həyat mövcuddur. Ümumiyyətlə Çin, Türkiyə, ərəb dünyası və Rusiya ilə yaxşı əlaqələri saxlamaq vacibdir".

    O, həmçinin qeyd edib ki, Macarıstan son dörd il ərzində rekord həcmdə investisiya cəlb edib və bu tendensiyanı qoruyub saxlamaq niyyətindədir: "Donald Trampın ABŞ prezidenti seçildiyi andan etibarən 13 investisiya layihəsi reallaşdırılıb və yeniləri gözlənilir. Bu onu göstərir ki, Brüsseldən kənarda da həyat mövcuddur. Ümumiyyətlə Çin, Türkiyə, ərəb dünyası və Rusiya ilə yaxşı əlaqələri saxlamaq vacibdir".

    Venesuela Viktor Orban Macarıstan ABŞ
    Орбан: События в Венесуэле улучшат ситуацию на мировых энергорынках

    Son xəbərlər

    15:21

    Səhiyyə işçilərinin əməkhaqqına əlavələrlə bağlı yenilik tətbiq edilib

    Sosial müdafiə
    15:21

    Masazırda avtomobil yolu əsaslı təmir olunur

    İnfrastruktur
    15:19

    Bayram günlərində ölkədə 6 avtoqəza olub

    Hadisə
    15:17

    Rusiyada Latın Amerikasından 40 kq kokain qaçaqmalçılığının qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    15:08

    Ötən il 69 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Qarabağ
    15:05

    Orban: ABŞ-nin Venesueladakı fəaliyyəti enerji bazarlarına müsbət təsir göstərəcək

    Digər ölkələr
    14:56

    "Monako"nun vingeri karyerasını İngiltərə Premyer Liqasında davam etdirə bilər

    Futbol
    14:54

    Keçən ilin son ayında 25 aptekdə yoxlama aparılıb

    Sağlamlıq
    14:51

    Azərbaycanda ali məktəblərə subsidiyalar 5 %-dən çox artırılıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti