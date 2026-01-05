Орбан: События в Венесуэле улучшат ситуацию на мировых энергорынках

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что последние события в Венесуэле приведут к более благоприятной ситуации на мировых энергетических рынках.

Как сообщает Report со ссылкой на венгерские медиа, об этом Орбан заявил на пресс-конференции для местных и международных СМИ.

Орбан назвал операцию США в Венесуэле, в ходе которой был схвачен президент страны Николас Мадуро, "проявлением нового мирового порядка".

"Это новый язык, на котором мы будем говорить в будущем", - сказал политик.

По его словам, Венесуэла и Соединенные Штаты вместе могут контролировать 40-50% мировых запасов нефти, что может существенно повлиять на мировые цены.

"Американцам необходима более дешевая энергия, и для Венгрии это хорошая новость - в случае если Вашингтон будет контролировать венесуэльскую нефть, на мировом энергетическом рынке сложится более благоприятная ситуация", - отметил он.

Он также заявил, что Венгрия за последние четыре года привлекла рекордный объем инвестиций и намерена сохранить эту тенденцию. "С момента избрания Дональда Трампа президентом США было реализовано 13 инвестпроектов, и ожидаются новые. Это показывает, что жизнь существует и за пределами Брюсселя. ЕС важен, но если оказаться зажатым в этом блоке, придется за это расплачиваться. Поэтому важно поддерживать хорошие отношения с Китаем, Турцией, арабским миром и Россией", - добавил он.