    "Monako"nun vingeri karyerasını İngiltərə Premyer Liqasında davam etdirə bilər

    Futbol
    • 05 yanvar, 2026
    • 14:56
    Monakonun vingeri karyerasını İngiltərə Premyer Liqasında davam etdirə bilər

    Fransanın "Monako" klubunun vingeri Manes Akliuş karyerasını İngiltərə Premyer Liqasında davam etdirə bilər.

    "Report"un "TEAMtalk"a istinadən məlumatına görə, "Tottenhem" 23 yaşlı oyunçunu transfer etməkdə maraqlıdır.

    Fransa klubunun bu transfer üçün 57 milyon avro tələb edəcəyi bildirilir. Futbolçunun Monako komandası ilə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilədək nəzərdə tutulub.

    Qeyd edək ki, M.Akliuş ötən ilin sonunda bütün turnirlərdə meydana çıxdığı 23 oyunda 3 qola, 5 məhsuldar ötürməyə imza atıb. "Transfermarkt" oyunçunun dəyərini 45 milyon avro qiymətləndirir.

    "Monako" Manes Akliuş İngiltərə Premyer Liqası "Tottenhem" klubu transfer

