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Чемпионат мира в Баку: Определены очередные призеры среди мужчин и женщин

Чемпионат мира в Баку: Определены очередные призеры среди мужчин и женщин На 53-м чемпионате мира по стрельбе в Баку определились очередные призеры среди мужчин и женщин.
Индивидуальные
28 августа 2023 г. 18:27
Чемпионат мира в Баку: Определены очередные призеры среди мужчин и женщин

На 53-м чемпионате мира по стрельбе в Баку определились очередные призеры среди мужчин и женщин.

Как сообщает Report, победителем в стрельбе из винтовки с трех позиций на дистанции 300 метров среди мужчин стал Масей Ковалевич, представляющий Польшу и набравший 587 очков.

Второе место занял другой польский спортсмен Томаш Бартник с 586 очками. Бронзовая медаль досталась швейцарцу Паскалю Бахманну, набравшему такое же количество очков, как и Томаш.

В командном зачете Швейцария заняла первое место, Австрия - второе, Норвегия - третье.

В женской борьбе золотую медаль завоевала норвежка Катрин Лунда, набравшая 581 очко. Серебряную медаль - Каролина Романчик из Польши с 579 очками. Швейцарская спортсменка Сильвия Квиньяр Шнидер, набравшая столько же очков, заняла третье место.

В командном виде Норвегия заняла первое место, Швейцария - второе, Германия - третье.

Отметим, что 53-й чемпионат мира по стрельбе в Баку является самым массовым спортивным мероприятием в мире с 2018 года по этому виду спорта. В соревнованиях принимают участие около 2000 спортсменов и делегатов из более чем 100 стран мира.

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