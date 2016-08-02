CAS оправдал пропустившую три допинг-теста британскую велогонщицу

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию британской велогонщицы Элизабет (Лиззи) Армстед, поданную на решение Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) о ее дисквалификации за пропуск трех допинг-тестов. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет Daily Mail.

Армстед была дисквалифицирована на неопределенный срок за то, что не проинформировала допинг-офицеров о своем местонахождении и у нее трижды не смогли взять допинг-тест.

По правилам Антидопингового агентства Великобритании, за такое нарушение спортсмен наказывается дисквалификацией на срок от одного года до четырех лет. CAS постановил, что Армстед пропустила только два теста по своей вине, а третий - по вине UKAD, в связи с чем не может быть дисквалифицирована.

Британская велогонщица сможет выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

27-летняя Армстед - серебряный призер Олимпийских игр 2012 года и чемпионка мира 2015 года в групповой шоссейной гонке, чемпионка мира 2009 года в командной гонке преследования на треке.