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    Азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли занял на чемпионате Европы 8-ое место

    Чемпионом стал хорват

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В грузинском городе Батуми завершился чемпионат Европы по шахматам.

    Как сообщает Report, в соревнованиях с участием 302 спортсменов золотая медаль досталась хорвату Ивану Шаричу.

    На последнем туре чемпионата он обыграл чеха Давида Наваро. После 11-ти туров Шарич набрал 8,5 очка.

    Хотя на чемпионате Европы 7 шахматистов обладали 8 очками, согласно дополнительным показателям, поляк Радослав Войташек занял 2-ое место.

    Обладателем 3-го места стал россиянин Санан Сюгиров.

    Из представителей Азербайджана Эльтадж Сафарли занял на чемпионате Европы 8-ое место с 8-ю очками.

    Обладающие каждый 7,5 очками Рауф Мамедов и Гадир Гусейнов разделили 26-27 места.

    Отметим, что в 2017 году чемпионом Европы стал россиянин Максим Матлаков. 

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