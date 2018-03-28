Азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли занял на чемпионате Европы 8-ое место

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В грузинском городе Батуми завершился чемпионат Европы по шахматам.

Как сообщает Report, в соревнованиях с участием 302 спортсменов золотая медаль досталась хорвату Ивану Шаричу.

На последнем туре чемпионата он обыграл чеха Давида Наваро. После 11-ти туров Шарич набрал 8,5 очка.

Хотя на чемпионате Европы 7 шахматистов обладали 8 очками, согласно дополнительным показателям, поляк Радослав Войташек занял 2-ое место.

Обладателем 3-го места стал россиянин Санан Сюгиров.

Из представителей Азербайджана Эльтадж Сафарли занял на чемпионате Европы 8-ое место с 8-ю очками.

Обладающие каждый 7,5 очками Рауф Мамедов и Гадир Гусейнов разделили 26-27 места.

Отметим, что в 2017 году чемпионом Европы стал россиянин Максим Матлаков.