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Азербайджанские спортсменки завоевали 31 медаль на чемпионате в Абу-Даби

Азербайджанские спортсменки завоевали 31 медаль на чемпионате в Абу-Даби Азербайджанские спортсменки завоевали 31 медаль на международном чемпионате по синхронному плаванию в Абу-Даби.
Индивидуальные
22 мая 2024 г. 10:21
Азербайджанские спортсменки завоевали 31 медаль на чемпионате в Абу-Даби

Азербайджанские спортсменки завоевали 31 медаль на международном чемпионате по синхронному плаванию в Абу-Даби.

Как сообщили Report в Федерации плавания Азербайджана, наши спортсменки завоевали 18 золотых, 12 серебряных и 1 бронзовую медали.

На международных соревнованиях с участием спортсменов из ОАЭ, России, ЮАР, Сингапура, Туниса, Турции и других стран представители Азербайджана показали самый высокий результат.

Отметим, что в соревнованиях принимали участие 15 клубов и более 200 спортсменов из восьми стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın bədii üzgüçülük komandası beynəlxalq turnirdə 31 medal qazanıb

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