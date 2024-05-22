Азербайджанские спортсменки завоевали 31 медаль на чемпионате в Абу-Даби

Азербайджанские спортсменки завоевали 31 медаль на международном чемпионате по синхронному плаванию в Абу-Даби.

Азербайджанские спортсменки завоевали 31 медаль на международном чемпионате по синхронному плаванию в Абу-Даби.

Как сообщили Report в Федерации плавания Азербайджана, наши спортсменки завоевали 18 золотых, 12 серебряных и 1 бронзовую медали.

На международных соревнованиях с участием спортсменов из ОАЭ, России, ЮАР, Сингапура, Туниса, Турции и других стран представители Азербайджана показали самый высокий результат.

Отметим, что в соревнованиях принимали участие 15 клубов и более 200 спортсменов из восьми стран.