Азербайджанские пауэрлифтеры стали чемпионами мира

Азербайджанские пауэрлифтеры успешно выступили на чемпионате мира в Москве (Россия).

Азербайджанские пауэрлифтеры успешно выступили на чемпионате мира в Москве (Россия).

Как сообщает Report, чемпионами мира по становой тяге стали генеральный секретарь Федерации пауэрлифтинга Азербайджана Хафиз Вердиев (100 кг), а также Намик Мехтиев (90 кг), Раиф Сулейманов (90 кг, ветераны) и Ниджат Хосровзаде (125 кг). Роман Ахмедов (82,5 кг) занял второе место, Айдын Гумбатов (125 кг) - третье.

По пауэрлифтингу золотые медали завоевали известные спортсмены Рамиль Ахмедов (100 кг) и Ровшан Халилов (75 кг). Ахмедов также стал чемпионом в профессиональном дивизионе (ProDivision) и первым азербайджанским спортсменом, побившим мировой рекорд.

В этом виде спорта золотые медали также завоевали Гусейн Гусейнов (52 кг), Рамин Сулейманзаде (60 кг), Фарди Гурбанов (82,5 кг), Магомед Гусейнов (90 кг), Эльвин Музаффаров (67,5 кг), Нихат Гулиев (100 кг), а Кямран Лазымов (82,5 кг) - серебряную медаль.