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Азербайджанские гимнастки завоевали медали в Румынии и Польше

Азербайджанские гимнастки завоевали медали в Румынии и Польше В Бухаресте (Румыния) завершился 21-й международный турнир Irina Deleanu Cup (Кубок Ирины Деляну) по художественной гимнастике для детей, пре-юниорок и юниорок.
Индивидуальные
3 мая 2022 г. 14:10
Азербайджанские гимнастки завоевали медали в Румынии и Польше

В Бухаресте (Румыния) завершился 21-й международный турнир Irina Deleanu Cup (Кубок Ирины Деляну) по художественной гимнастике для детей, пре-юниорок и юниорок.

Как сообщает Report, представлявшая Азербайджан на соревнованиях Марьям Алиева завоевала серебряную медаль в упражнениях с мячом и бронзовую медаль в упражнениях с лентой.

Гёвхар Ибрагимова удостоена бронзовой медали за упражнения с булавами и с обручем, Назрин Салманлы – за упражнения с булавами.

На XIV международном турнире Irina Cup в Варшаве (Польша) среди взрослых Илона Зейналова завоевала золотую медаль в многоборье и серебряную в упражнениях с обручем. Камилла Гафарова завоевала золотую медаль в многоборье среди юниорок. Гимнастка Медина Демирова, выступающая в той же возрастной категории, завоевала серебряную медаль за выступление с мячом.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani gymnasts win medals in Romania and Poland
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan gimnastları Rumıniya və Polşada medallar qazanıb

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