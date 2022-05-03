Азербайджанские гимнастки завоевали медали в Румынии и Польше

В Бухаресте (Румыния) завершился 21-й международный турнир Irina Deleanu Cup (Кубок Ирины Деляну) по художественной гимнастике для детей, пре-юниорок и юниорок.

В Бухаресте (Румыния) завершился 21-й международный турнир Irina Deleanu Cup (Кубок Ирины Деляну) по художественной гимнастике для детей, пре-юниорок и юниорок.

Как сообщает Report, представлявшая Азербайджан на соревнованиях Марьям Алиева завоевала серебряную медаль в упражнениях с мячом и бронзовую медаль в упражнениях с лентой.

Гёвхар Ибрагимова удостоена бронзовой медали за упражнения с булавами и с обручем, Назрин Салманлы – за упражнения с булавами.

На XIV международном турнире Irina Cup в Варшаве (Польша) среди взрослых Илона Зейналова завоевала золотую медаль в многоборье и серебряную в упражнениях с обручем. Камилла Гафарова завоевала золотую медаль в многоборье среди юниорок. Гимнастка Медина Демирова, выступающая в той же возрастной категории, завоевала серебряную медаль за выступление с мячом.