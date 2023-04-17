Азербайджанские дзюдоисты завершили Кубок Европы с шестью медалями

Азербайджанские дзюдоисты завоевали 6 медалей на Кубке Европы среди юниоров в Познани (Польша).

Азербайджанские дзюдоисты завоевали 6 медалей на Кубке Европы среди юниоров в Познани (Польша).

Как сообщает Report, азербайджанские спортсмены завоевали на Кубке Европы одну серебряную и пять бронзовых медалей.

Выступающий в весовой категории до 73 кг Гадир Гусейнов занял второе место на турнире. В соревнованиях среди мужчин бронзовые медали завоевали Айдын Рзаев (66 кг), Сулейман Алиев (73 кг), Исмаил Заманов (90 кг) и Кянан Насибов (+100 кг), в соревнованиях среди девушек бронзовую медаль завоевала Нармин Амирли (78 кг).

Отметим, что на Кубке Европы выступали 15 парней и 5 девушек сборной Азербайджана по дзюдо.