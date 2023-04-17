О нас

Азербайджанские дзюдоисты завершили Кубок Европы с шестью медалями

Азербайджанские дзюдоисты завершили Кубок Европы с шестью медалями Азербайджанские дзюдоисты завоевали 6 медалей на Кубке Европы среди юниоров в Познани (Польша).
Индивидуальные
17 апреля 2023 г. 12:43
Азербайджанские дзюдоисты завершили Кубок Европы с шестью медалями

Азербайджанские дзюдоисты завоевали 6 медалей на Кубке Европы среди юниоров в Познани (Польша).

Как сообщает Report, азербайджанские спортсмены завоевали на Кубке Европы одну серебряную и пять бронзовых медалей.

Выступающий в весовой категории до 73 кг Гадир Гусейнов занял второе место на турнире. В соревнованиях среди мужчин бронзовые медали завоевали Айдын Рзаев (66 кг), Сулейман Алиев (73 кг), Исмаил Заманов (90 кг) и Кянан Насибов (+100 кг), в соревнованиях среди девушек бронзовую медаль завоевала Нармин Амирли (78 кг).

Отметим, что на Кубке Европы выступали 15 парней и 5 девушек сборной Азербайджана по дзюдо.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunu 6 medalla başa vurublar

Самое читаемое

Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
13 апреля 2023 г. 11:42
Бавария отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
"Бавария" отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
13 апреля 2023 г. 19:06
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
14 апреля 2023 г. 17:55
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
17 апреля 2023 г. 12:23
Завершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
ФотоЗавершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
10 апреля 2023 г. 20:07
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
11 апреля 2023 г. 18:00
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
12 апреля 2023 г. 15:40
В Баку ожидается сильный ветер
В Баку ожидается сильный ветер
12 апреля 2023 г. 17:41
​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Фото​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
14 апреля 2023 г. 08:25
По маршруту Баку-Агстафа будет открыт дополнительный рейс
По маршруту Баку-Агстафа будет открыт дополнительный рейс
14 апреля 2023 г. 15:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi