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Азербайджанские борцы завоевали еще три медали на чемпионате Европы

Азербайджанские борцы завоевали еще три медали на чемпионате Европы Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала еще три медали на чемпионате Европы U-20 в Риме, Италия.
Индивидуальные
29 июня 2022 г. 22:45
Азербайджанские борцы завоевали еще три медали на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала еще три медали на чемпионате Европы U-20 в Риме, Италия.

Как сообщает Report, сегодня члены национальной команды завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые награды.

Так, Гурбан Гурбанов (72 кг) уступил в финале Аттиле Тоесмаги из Венгрии 1:2 и занял второе место.

А, Нихат Мамедли (60 кг) победив Ильяса Айхана (Швеция) 6:0, Кянан Абдуллазаде (67 кг) Шона Надергина (Израиль) 6:1 завоевали бронзу.

Таким образом, на чемпионате Европы борцы греко-римского стиля завоевали в общей сложности 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçiləri Avropa çempionatında daha 3 medal qazanıb

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