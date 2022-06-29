Азербайджанские борцы завоевали еще три медали на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала еще три медали на чемпионате Европы U-20 в Риме, Италия.
Как сообщает Report, сегодня члены национальной команды завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые награды.
Так, Гурбан Гурбанов (72 кг) уступил в финале Аттиле Тоесмаги из Венгрии 1:2 и занял второе место.
А, Нихат Мамедли (60 кг) победив Ильяса Айхана (Швеция) 6:0, Кянан Абдуллазаде (67 кг) Шона Надергина (Израиль) 6:1 завоевали бронзу.
Таким образом, на чемпионате Европы борцы греко-римского стиля завоевали в общей сложности 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.