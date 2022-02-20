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Азербайджанские борцы завершили международный турнир с 9 медалями

Азербайджанские борцы завершили международный турнир с 9 медалями Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали еще четыре медали на международном турнире Дан Колов-Никола Петров в Велико Тырново, Болгария.
Индивидуальные
20 февраля 2022 г. 16:14
Азербайджанские борцы завершили международный турнир с 9 медалями

Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали еще четыре медали на международном турнире Дан Колов-Никола Петров в Велико Тырново, Болгария.

Как сообщает Report, Орхан Аббасов, выступавший в последний день соревнований, в весовой категории 86 кг обыграв в поединке за третье место представителя Молдовы Дениса Балаура со счетом 9:3, завоевал бронзовую медаль.

Абубакр Абакаров в той же весовой категории встретился в финале с грузином Сандро Аминашвили. Азербайджанский спортсмен, победивший со счетом 7:0, поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Еще одну золотую в актив сборной записал Магомедхан Магомедов, победивший в решающем поединке в весовой категории до 97 кг иранца Мейсама Абдини.

В матче за бронзу Рахид Гамидли (125 кг) должен был встретиться с Соломоном Манашвили (Грузия). Однако представителю Азербайджана была присуждена техническая победа, так как его соперник не вышел на ковер из-за травмы.

Ранее в мужском турнире Алиаббас Рзазаде (57 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг) завоевали бронзу, Туран Байрамов (74 кг) серебро и Джабраил Гаджиев (74 кг) золото. Алиса Манолова (65 кг) заняла третье место среди женщин.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçiləri beynəlxalq turniri 9 medalla başa vurublar

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